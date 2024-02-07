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社會 社會焦點 保障人權

網爆台南刑警釣魚養線民、電擊棒逼供　警：主動調查勿枉勿縱

記者林東良／台南報導

有網友在PTT指控台南市警二分局員警，涉嫌利用緝毒養線民，構陷他人持有毒品，並在遭構陷運毒的涉案人找人圍毆該線民時，將相關涉案人帶回暴力電擊棒逼供，要求保留相關監視影像嚴辦違法；市警二分局指出，警方係接獲妨害自由案搶救被害人脫困，相關涉案人均依法送辦，警方已保全監視影像，將深入釐清查明，勿枉勿縱。

▲台南市警二分局副分局長李忠憲說明指出，有關民眾指控情事，二分局除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，勿枉勿縱，若有檢舉情事屬實，將依法究責嚴辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局副分局長李忠憲指出，有關民眾指控情事，二分局除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，若檢舉情事屬實將依法究責嚴辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局副分局長李忠憲說明指出，有關民眾指控情事，二分局除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，勿枉勿縱，若有檢舉情事屬實，將依法究責嚴辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲有網友在PTT指控台南市警二分局員警，涉嫌利用緝毒養線民，構陷他人持有毒品，並在遭構陷運毒的涉案人找人圍毆該線民時，將相關涉案人帶回暴力電擊棒逼供，要求保留相關監視影像嚴辦違法。（圖／翻攝自PTT）

網友指控：「有一名A男子因為販毒遭台南第二分局的警察逮到，而為了做業績，警方跟這名販毒的A男子說，我可以不辦你販賣罪，只用相對較輕的持有罪名送辦，但交換條件是A男必須當線民協助警方釣魚，警方要求這名A男將其他尚未賣出的毒品，包裝好，然後交付給不知情的人協助送貨，而且至少要幫警方找到三個替死鬼，交換條件就是販賣改持有才能成立，這不就是警方帶頭設局陷害無辜市民嗎？而有一名倒霉的計程車司機，就成了這個被抓交替的倒楣鬼，這位計程車司機，在不知情的狀況下拿到A男提供包裝好的毒品，準備要出去送貨，結果車子才剛出去沒多久，馬上就被掌握情資的優勢警力在路上攔截，並理所當然的「被 搜出」毒品 且依照警方的設局，以販賣毒品罪送辦這名替死鬼（警方業績+1) 」。

網友說：「這名司機找上線民A男質問，是獲知自己被陷害，莫名變成販毒罪犯！ 氣到抓狂完全失去理智，找一群親朋好友，把這名當警方抓耙子陷害人的A男痛扁一頓！台南市二分局警方接獲A男求救，大批員警到場後，將現場涉案人帶回永康區的大橋派出所時 在完全無搜索票的情況下 就以掐脖、電擊棒等暴力方式逼供傷人…，更誇張的是，連去送便當的未成年少年、完全沒參與犯罪過程的，也都被警察當狗一樣打 ！」。網友要求警方保留2024年1月30日凌晨0時至晚上10時的完全監視器畫面及影像，公布給社會大眾，讓社會公評！

▲台南市警二分局副分局長李忠憲說明指出，有關民眾指控情事，二分局除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，勿枉勿縱，若有檢舉情事屬實，將依法究責嚴辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局副分局長李忠憲指出，員警於1月29日深夜10時45分接獲報案，得知黃姓民眾因債務借貸問題，遭人拘禁控制並持續毆打傷害中，經研判情況急迫恐有生命危險，經員警循線於30日凌晨2時趕至永康區大橋一街被害人遭拘禁處所搶救，當場發現被害人遭人控制行動，並以藤條、球棒等實施凌虐傷害，致其頭部及全身均有嚴重受傷，經送醫院包紮診療後配合調查。

員警也當場帶回在場涉嫌妨害自由、施暴之陳姓犯嫌等10名(6名成年、4名未成年)帶回分局調查，並循線再通知涉案葉姓、吳姓等2名未成年者到場調查(警查獲時未在場)。全案連夜調查後將陳姓犯嫌等12名依妨害自由罪嫌送辦，其中陳嫌主嫌遭法官裁定羈押禁見、另名陳姓犯嫌因毒品通緝遭解送歸案執行，同案之李姓等4名少年移請台南少年法庭裁定收容。

李忠憲強調，有關民眾指控情事，二分局除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，勿枉勿縱，若有檢舉情事屬實，將依法究責嚴辦。另，有關少年未涉案竟被警方查辦部分，將報請少年庭偵辦。

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