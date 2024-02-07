車手身上搜到毒！士林警追出民宅淪分裝廠...包裝還有黑卡款

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局偵辦詐欺案，從車手身上起獲毒品，向上溯源，發現三重區某民宅出入混雜，外牆詭異裝設多支監視器，經多日跟監埋伏，見時機成熟持票入內搜索，發現葉、洪姓男子正以「美國運通黑卡」等款式包裝毒品咖啡包，現場更有5名客戶上門消費，但當場有人喊冤稱是來討債，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

▲北市士林警分局破獲查獲某處民宅淪毒窟，並帶回3名嫌犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

後港派出所上月偵辦詐欺案於車手身上起獲毒品咖啡包，決定向上溯源偵辦。經查，發現51歲許姓油漆工涉當毒品小蜜蜂，常進出三重區某處民宅，該處出入混雜，外牆裝設多支監視器鏡頭，明顯與一般民宅使用情形不符，經多日埋伏跟監，確認該處民宅藏有毒品交易，並向新北地院聲請搜索票。

本月2日上門後，28歲洪男、30歲葉男正在客廳餐桌上，分裝毒品，當場查扣第三級毒品愷他命10小包（總毛重17.88克）、毒品咖啡包20包(總毛重70克)及磅秤、K盤、毒品分裝袋等證物，破獲小型毒品分裝廠。

▼5名男女疑要買毒，見警立刻蹲下配合。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，從事物流業的洪男有詐欺前科，許男曾有毒品前科，葉男為現場小幫手，3人也決定在春節期間將毒咖啡包以單包價350元至400元販售，愷他命則是1公克約2千元。

警方搜索時，發現有5名男女跑上頂樓加蓋屋內，疑要買毒品，但警進入後，5人當場嚇壞，更有2人立刻撇清表示「不是來買毒是來討債」，但警方為求謹慎，全數帶回警局採尿檢驗，許男3人則依毒品危害防制條例送辦。

▲毒咖啡包以美國運通黑卡圖案包裝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局呼籲，加強重要節日安全維護期間，警方持續落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作項目，向上追緝毒品來源，自源頭打擊毒品犯罪，以建立無毒家園，讓民眾安心。