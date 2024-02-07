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路上被要IG！一點開「秒跳警告通知」嚇壞她　網驚：第一次看到

▲▼天氣 暖冬 炎熱 冬季高溫 變天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在路上被搭訕，對方還主動加她IG，沒想到她才剛點開就跳出警告通知，讓她一頭霧水，忍不住截圖分享。對此，不少網友驚呼，「這是新功能嗎？沒看過欸」、「好酷！第一次看到」。

女網友昨在Dcard發文提到，「路上有人要IG，本來想按確認，結果跳出這個，請問是什麼意思？是指它是詐騙帳號嗎？不知道有沒有人也有相同經驗，他的帳號是鎖的，追蹤跟粉絲數都有一兩百個，也有放頭貼。」

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從截圖中可見，警告通知上寫著「辨識潛在詐騙內容」，同時也進一步說明，詐騙往往起於陌生人的追蹤要求或陌生訊息，若有人向你索取金錢或個人資料，請提高警覺。

▲跳出警示通知。（圖／翻攝自Dcard）

▲跳出警示通知。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「只是單純提醒妳是陌生人而已吧！如果是詐騙帳號，應該早就被ban掉了」、「我也想加lG」、「IG應該沒厲害到可以辨識詐騙，何況meta自己詐騙廣告就一堆，我猜是系統比對雙方沒有共同好友，就會跳通知提醒吧」、「小帳給追嗎」。

另外，也有人解答，「這樣通常是小帳喔！我本身有一個小小帳，因為太久沒用，用它去追大帳時也有跳出這個，所以不用太擔心，應該只是超級小帳；但沒意外的話，應該是有女友，不然怎麼用超級小帳追。」

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