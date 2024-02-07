台南市消防之友會第六辦事處　龍年前夕春節慰問打火兄弟

▲台南市消防之友會第六辦事處處長謝志仁與第六救災救護大隊長邱淵明偕同多位副處長，7日至所屬消防分隊慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

龍年春節即將來臨，台南市消防之友會第六辦事處，為體恤第六救災救護大隊所屬消防夥伴於過年期間堅守崗位，犧牲與家人團聚的時光來守護市民安全，處長謝志仁與第六救災救護大隊長邱淵明偕同多位副處長，7日至所屬消防分隊慰問。

處長謝志仁與第六救災救護大隊長邱淵明等人，親自為所有辛苦執勤的消防人員加油打氣，感謝其辛勤的付出，並送上備勤所需的慰問品及加菜金。

第六辦事處副處長傅有銅，更自掏腰包，加碼致贈第六救災救護大隊所屬消防人員生日禮券，並現場發放當月份壽星並送上最誠摯的祝福，讓執勤人員備感溫馨。

台南市消友會第六辦事處處長謝志仁表示，消防人員是所有市民朋友居家安全的守護者，而我們所有消友會第六辦事處成員則是消防人員後勤支援的保障者，此次春節慰問活動，除能提昇第一線為台南市消防安全打拼的工作士氣外，更能讓消防人員了解其實他們不孤單，消友會永遠是警消最堅強的後盾。





第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，非常感謝台南市消防之友會第六辦事處處長及其所屬成員在背後默默支持，消友會至2019年成立以來在消防車輛的捐贈及各式救災救護器材等硬體設備的添購皆不落人後，而在消防人員的福利保障上更是一馬當先，無論年度績優人員獎勵、意外險補助、高階健康檢查及本次的春安慰問更是讓同仁感心，也期許消防人員繼續為消防工作打拼。





消防局李明峯表示，先感謝消防之友會平時對消防工作的支持與付出，而在年節前夕更能百忙之中抽空慰勞消防弟兄，更是「南消最強後盾」精神的再次展現。