獨／才11歲！寒假獨攀喜馬拉雅山　小五女學生：冰雪奇緣就在眼前

▲國小五年級女學生劉曉恩獨自報名攀喜馬拉雅山行程。（圖／謝智謀提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值寒假，年僅11歲、就讀新北市龍埔國小5年級的女學生劉曉恩，展開寒假壯遊，第一次離家外宿、沒有百岳經驗的她，卻報名挑戰攀登海拔4130公尺的安娜普娜基地營隊，長達11天的行程，忍受零下10度低溫，也沒有父母在身邊陪伴。當她成功抵達終點，看到壯闊的雪地山景，忍不住雀躍地說：「好像冰雪奇緣就在眼前。」

台師大退休教授、國內知名冒險教育專家謝智謀，日前率團再次挑戰位於喜馬拉雅山脈的安娜普娜基地營，在長達20多年、40多次帶團經驗中，年僅11歲的劉曉恩，是年紀最小且沒有父母親友隨行的隊員。謝智謀說，曾問曉恩為什麼參加？她僅說：「因為看到網路訊息，跟爸媽說想要來！」重點是她一個人來。

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▲劉曉恩沒有百岳經驗，卻挑戰喜馬拉雅山脈的安娜普娜基地 。（圖／家長提供）

安娜普娜基地營是尼泊爾著名的登山路線之一，劉曉恩在11天的行程中，從海拔800多公尺走到4130公尺，每天至步行6小時，隨身物品重逾5公斤，沿途大多是高聳的石砌樓梯、樹根泥土、河谷山腰路、大小碎石坡地等，還要忍受零下10度低溫，以及強風和降雪。

這也是劉曉恩首次離家外宿，過去她在台灣也沒有爬百岳的經驗，去年暑假報名後，才開始進行跑步、登山訓練、採買各種登山裝備。謝智謀說，曉恩原本個性就比較內向，沿途話並不多，體力腳程都不錯，小小年紀攀高山並不難，比較困難的，反而是父母願意放手。





▲劉曉恩（左）是謝智謀（右）率隊最小的團員。（圖／謝智謀提供）

劉曉恩說，行程前3天超級痛苦，尤其在抵達安娜普娜基地營時，身體很累、頭又痛，深山夜裡安靜得聽得到自己的心跳聲，明明很累卻難以入睡，後來回程下坡時，越走越開心，腳步越來越輕盈，感覺自己此行有很大的突破和學習，有種「以後不管遇到什麼困難，都不會被打倒，因為再苦的路都走過了。」

劉曉恩的母親受訪時表示，早在曉恩就讀幼兒園時，就曾聽謝智謀教授關於冒險教育的演講，與分享挑戰喜馬拉雅山脈的行程點滴，當時內心就很震撼，尤其都會區的孩子課業壓力大，她不想讓孩子在追逐成績的漩渦中，盲目長大、失去快樂童年，直到曉恩就讀國小高年級，符合年紀最小的參加資格，決定放手讓女兒獨自報名前往，「讓孩子自己去體驗、學習獨處、自行探索，看看這個世界有多大。」





▲劉曉恩沒有百岳經驗，卻挑戰喜馬拉雅山脈的安娜普娜基地 。（圖／家長提供）