山崩影片曝！喜馬拉雅山區隧道10工人罹難　救援又遇「土石狂射」

#WATCH | A portion of a mountain falls apart in the Makerkote area at Jammu–Srinagar National Highway in Ramban near the site of the recuse operation, where a part of an under-construction tunnel collapsed late last night pic.twitter.com/SAjDhwFgol — ANI (@ANI) May 20, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

印度喜馬拉雅山區19日晚間發生山路隧道坍塌意外，大量土石壓垮當時正在隧道內施工的工人和機具，事發後印度當局展開救援，還因氣候惡劣引發山崩一度暫停進度，當地媒體形容情景是「土石狂射」（shooting stones），最終將工人一一抬出，事件共造成10名工人全數罹難。

▲救援到一半再爆山崩，2台大型機具被困。（圖／達志影像／美聯社）

綜合印度媒體報導，事件發生在印度控制的喀什米爾地區拉姆班（Ramban），當地山區正在開挖一條公路隧道，不幸於當地時間19日晚間10點左右坍塌，10名工人被困隧道中。警方、印度陸軍和國家災難反應部隊聯合出動搜救。

報導指出，搜救人員在20日發現一具工人遺體，但由於山區氣候惡劣，大量碎石塊仍不斷從山坡上高速墜落，部分區域發生山崩，讓救援進度不得不一度停擺，2台重型機具受困。

搜救任務重新展開後，另外9名工人的遺體在21日被全數尋獲，當地官員表示已通知家屬相關情況。據了解，該條公路及隧道拚開通主要出於印度當局的邊境戰略考量，崩坍路段其實是一條地下引道，用於運送後勤物資，並有通風作用。

報導指出10名工人年齡介於22歲至38歲之間，分別為22歲的瓜坦（Gautam Roy）、23歲的賈達弗（Jadav Roy）、31歲的蘇迪爾（Sudhir Roy）、33歲的迪帕克（Dipak Roy）、38歲的帕利摩（Parimal Roy），以及30歲的以斯喇（Israt）、38歲的穆札法爾（Muzaffar）、26歲的邱罕（Shiva Chouhan）、26歲的巧何瑞（Nawaraj Chowdhury）、25歲的拉姆（Kushi Ram）。