印度山城地層下陷600房屋現裂縫！　近200居民撤離

▲山城地層下陷嚴重。(圖/翻攝推特)

文/中央社印度勒克瑙7日綜合外電報導

印度北阿坎德省官員今天表示,喜馬拉雅山區常有朝聖客和觀光客造訪的城鎮喬斯希馬特地層下陷,超過600棟房屋出現裂縫,當局已將近200居民撤離家園,安置在安全地點。

路透社報導,幾年來專家一直警告,位在傑莫利縣(Chamoli)的喬斯希馬特(Joshimath)一帶進行大型工程,包括興建水力發電廠,可能導致地層下陷。

For 26 months when I was Environment Minister, I grappled with the development-environment issue in Uttarakhand. In a vast majority of cases, I decided in favour of ecological protection. This didn’t win me many friends, but these visuals from Joshimath vindicates my position. pic.twitter.com/4UYvgJJbiX