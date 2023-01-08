印度山城地層下陷600房屋現裂縫！　近200居民撤離

▲山城地層下陷嚴重。（圖／翻攝推特）

文／中央社印度勒克瑙7日綜合外電報導

印度北阿坎德省官員今天表示，喜馬拉雅山區常有朝聖客和觀光客造訪的城鎮喬斯希馬特地層下陷，超過600棟房屋出現裂縫，當局已將近200居民撤離家園，安置在安全地點。

路透社報導，幾年來專家一直警告，位在傑莫利縣（Chamoli）的喬斯希馬特（Joshimath）一帶進行大型工程，包括興建水力發電廠，可能導致地層下陷。

For 26 months when I was Environment Minister, I grappled with the development-environment issue in Uttarakhand. In a vast majority of cases, I decided in favour of ecological protection. This didn’t win me many friends, but these visuals from Joshimath vindicates my position. pic.twitter.com/4UYvgJJbiX — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 7, 2023

北阿坎德省（Uttarakhand）地方官員庫拉納（Himanshu Khurana）說，最近幾週當地通報有超過600棟房屋出現裂縫，促使地方當局將193位居民安置到較安全地點，包括旅館和賓館。

庫拉納表示：「撤離程序已經展開，還有一隊來自不同機構的科學家想找出事發原因，以及研究如何控制情況。」

傑莫利縣2021年2月曾爆發洪水，造成超過200人喪生，並且沖走兩座水力發電站，此事引發一些研究氣候變遷的科學家警惕，探究這種現象對這座世界最高山脈有何影響。

喬斯希馬特有約1萬7000人口，是朝聖客前往山上印度教與錫克教寺廟的門戶，也常有想上喜馬拉雅山的登山客造訪。