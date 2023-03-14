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16歲美少女挑戰聖母峰　父親要為前世情人集資220萬圓夢

▲湖南16歲少女徐卓媛準備攀登聖母峰，父親發起集資活動要替女兒圓夢。（圖／翻攝三湘都市報）

▲湖南16歲少女徐卓媛準備攀登聖母峰，父親發起集資活動要替女兒圓夢。（圖／翻攝三湘都市報，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南一名16歲少女徐卓媛計劃在2023年4月啟程前往尼泊爾，從南坡挑戰攀登喜馬拉雅山珠穆朗瑪峰（聖母峰）。徐卓媛和父親徐江雷10日在朋友圈內發出眾籌挑戰，希望能獲得500名親友助力集資相關費用約50萬元人民幣（約220萬元新台幣），完成她的圓夢計畫，截至12日止，已籌款近20萬元（人民幣，下同），且無論結果如何，徐卓媛都將在父親陪伴下出發。

▲湖南16歲少女徐卓媛準備攀登聖母峰，父親發起集資活動要替女兒圓夢。（圖／翻攝三湘都市報）

《三湘都市報》報導，長沙女孩徐卓媛曾於2022年登頂海拔7546米（公尺）慕士塔格峰，並即將於今（2023）年，以16歲的年紀追逐她的父親，湖南登珠峰第一人徐江雷的腳步，攀登珠穆朗瑪峰。

徐江雷是湖南第一位成功攀登珠峰者，他在2007年5月24日從北坡登頂。由於攀登珠峰的季節非常短，通常只在5月中旬的一個星期內便要完成，為了協助「前世情人」圓夢，徐江雷曾向尼泊爾相關機構諮詢，對方當時報價約40萬元，這才興起集資計畫的念頭。

徐卓媛表示，除相關費用外，攀登珠峰還需要長沙往返加德滿都的交通路費、衛星電話費用、登頂協作費以及事前訓練撤回加德滿都的直升機費用和技術裝備費，因此，總計約要花上50萬元以上。

▲湖南16歲少女徐卓媛準備攀登聖母峰，父親發起集資活動要替女兒圓夢。（圖／翻攝三湘都市報）

徐卓媛受到父親影響，從孩提時代便喜歡戶外探險旅遊，她曾在青、川、滇、新四條進藏線路和珠峰大本營都留下足跡，生涯至今已先後登頂四姑娘山大峰（5025公尺）、 奧太娜峰（5210公尺）、 慕士塔格峰（7546公尺） 、半脊峰（登達5000公尺）。為了加強攀登珠峰前的訓練，徐卓媛還在3月初登頂海拔5276公尺的四姑娘山二峰。

據了解，攀登聖母峰的路線主要有兩條，一條是從西藏一側的北坡開始攀登，另一條則是要從尼泊爾一側的南坡開始攀登。前者要求攀登者必須有8000公尺以上的攀登經驗，後者則要拿到登山許可證，且要有6000公尺以上的攀登經驗。

徐卓媛原計劃於2022年10月攀登海拔8201公尺的卓奧友峰，不過，受疫情影響取消，導致她要攀登聖母峰的計畫只能走尼泊爾一側。徐卓媛坦言，「確實攀登珠峰的費用比較貴，希望通過這種方式完成夢想。」
 

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