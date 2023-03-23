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印度擊退中國進犯邊境　外媒爆：事前獲得「美方即時情資」

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度派兵前往喜馬拉雅山區的邊境地區拉達克（Ladakh）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

外媒20日爆料，2022年12月9日，印度擊退計畫進犯邊境的中國解放軍，正是因為事前獲得美國提供的即時情報，此舉讓北京措手不及，也迫使共產黨重新思考在邊境奪取土地的方式。不過，美國國務院及五角大廈對此沒有回應。

一位消息人士向《美國新聞與世界報導》（U.S. News）表示，美國向印度提供解放軍陣地及軍力的詳細資訊，包括衛星圖像等等，儘管仍在去年12月9日爆發衝突，造成9名印度士兵及22名中國士兵受傷，但不像先前一樣導致死亡，最顯著的不同則是中國撤退了，「因為美國已經給予印度做好充分準備所需的一切。這也是雙方軍隊現在如何合作並分享情報的成功測試案例。」

《福斯新聞》寫道，已有多名分析人士及官員證實此事細節及美國扮演的角色。其中許多人指出，美國分享此類資訊的決定「前所未有」，也展現兩國之間加強合作，遏止中國區域野心的巨大潛力。

▲印中邊境拉達克（Ladakh）的湖泊班公錯（Pangong Tso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉達克的湖泊班公錯（Pangong Tso）。（圖／達志影像／美聯社）

數十年來，印度與中國激烈爭奪喜馬拉雅山拉達克地區（Ladakh）的邊境領土。2020年，美國與印度簽署情報共享協議「基本交流合作協議」（BECA），確保改善雙方的軍事、後勤、相容性及國安資訊交換，此例則是根據協議採取行動的首篇報導。

前美國國防情報局（DIA）官員考弗勒（Rebekah Koffler）透露，根據2023年情報界評估，「這個領土爭議有可能升級為中國及印度2個核武大國的全面衝突。此類戰爭對美國人民及利益構成直接風險，將會招致美國干預。」她認為，新的情報共享協議「意義重大」，而且深化與印度的關係「對美國來說是好事」，因為可能拉攏長期向俄國購買便宜軍武的新德里當局，也能協助遏止中國野心。

 

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