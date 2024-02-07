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文總除夕特別節目9日晚間播出！　李厚慶：9到99歲都可看的節目

▲▼文化總會製作的除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，將於2月9日除夕夜晚間8點播出。（圖／文化總會提供）

▲文化總會製作的除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，將於2月9日除夕夜晚間8點播出。（圖／文化總會提供）

記者陶本和／台北報導

文化總會製作的除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，將於2月9日除夕夜晚間8點播出。文總秘書長李厚慶表示，跨年夜是團聚的時光，圍爐收看除夕特別節目是台灣的人集體記憶，所以文總要打造9到99歲都可以看的節目，陪大家回顧這個土地上發生的大小事，展望新的一年。

舉辦大小藝文活動的文化總會又有新點子，2023年2月推出一檔與眾不同的跨世代除夕節目《WE ARE我們的除夕夜》，今年邁入第二屆，最新內容將於2月9日除夕夜晚間8點播出。WE ARE強調跨界共演，要帶給觀眾從來沒看過的表演組合，更是台灣第一個千人共演的除夕節目。

關於節目與台灣的深刻連結，李厚慶說明，近年發生的熱門事件，包含台饒音樂崛起、電影《關於我和鬼變成家人的那件事》角逐奧斯卡、蝶王王冠閎亞運奪牌、國際爆紅的啦啦隊女孩，加上今年適逢職棒35周年，這些元素都將呈現節目中，老少咸宜，讓觀眾有機會回味過去，並共同祝福更美好的新年。而邀請王冠閎驚喜現身，也有著號召觀眾一同為他集氣的意義，期盼他在2024巴黎奧運再創高峰。

文化總會自2017年總統蔡英文接任會長以來，以推廣台灣文化為己任，近年更是台灣許多大型活動、慶典的創意推進器。談及由文化活動跨足節目製播的優勢，李厚慶表示，有過去在音樂祭、生活節，甚至運動賽事遊行等大小活動累積的經驗，文總團隊對音樂、藝文演出並不陌生，也對邀請不同領域跨界合作「很上癮」，本次《WE ARE我們的除夕夜》幾乎每個段落都有「共演」，創造出除夕限定團體、從沒看過的組合與內容，只在WE ARE才看得到。

《WE ARE我們的除夕夜》節目錄製完成後，隨即在網路上延燒熱烈討論。像是由5566、FEniX、AcQUA源少年組成限定團體THIRTEEN，唱跳多首台灣男團知名神曲，橋段引發共鳴；玉女掌門人蘇慧倫也與玖壹壹、HRC KiDS合作，跳tone風格結合起來卻很對味。網友留言表示：「三金典禮外，最期待就是WE ARE帶來的演出了！」

「每次邀請不同團體創造出來的火花，都是驚喜的禮物。」李厚慶說，WE ARE節目錄製完當天，他內心很感動，不僅因為文總完成了這個夢想，更是衷心感謝每一演出團體之間建立起的緣份，還有幕後工作者的居中協調，每一位參與者都有機會投入自己的想法。李厚慶強調：「這是藝人、表演團體、製作人、設計師的共同創作，帶有這塊土地集體記憶的節目。」

李厚慶透露，有了第一年建立的口碑，今年敲定通告時，就與藝人協調好「共演」的目標，不僅要上台唱歌，也需加入前期討論，花更多時間與不同團體彩排，感謝大家樂見這樣的創作。像是由五個樂團JADE、怕胖團PAPUN BAND、麋先生MIXER、好樂團GoodBand、甜約翰Sweet John的演出段落，樂團甚至練習至凌晨，協調超過20個樂手每人的最佳戰鬥位置，也建立起彼此的默契與未來合作的空間。

李厚慶說，節目取名為「WE ARE」，我們可以是多元、是自由，也代表節目是我們共同完成，邀請所有觀眾在2月9日晚間8點，一起收看WE ARE，共同歡度我們的除夕夜。2024年《WE ARE我們的除夕夜》將在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV（2/10播出）等網路平台播出。

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