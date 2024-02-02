不能回家圍爐！他一人過除夕夜嘆「該吃什麼？」過來人解答了

▲除夕圍爐是國人重要習俗。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

除夕夜將至，大部分民眾都返鄉和家人團圓圍爐，聚在一起享受溫馨家庭時光。不過有網友表示，今年因為工作和家庭因素，只能一個人吃年夜飯，但上網預訂年菜卻發現大部分都是多人份的，讓他不知該從何下手，求問「一個人年夜飯可以吃什麼？」引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他今年因為工作排班，再加上家裡一些因素，導致必須第一次自己過除夕夜。為此，他也開始尋思年夜飯要吃什麼，但上網查詢才發現，大多餐廳的年菜都是多人份，根本沒辦法點。

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原PO表示，他不太想要除夕夜是吃披薩、炸雞度過，小火鍋、buffet好像也覺得哪裡怪怪的，雖同事推薦的小七單人年夜菜看起來不錯，但他還是想問問網友意見「有推薦一個人年夜飯可以怎麼吃嗎？」

▲有網友求問除夕夜的「1人菜單」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友紛紛建議，「覺得把那一天當作平常日去過，不然餐桌越豐盛，愈顯得孤單喔」、「隨便弄煮個麵、水餃或蒸饅頭包子就很好呀」、「超商便當多買幾道菜，或是泡麵多加點料，對自己好一點」、「烤肉配酒，剛好忘卻煩惱」、「麥當勞吃爆」、「我都吃串燒或是鹽酥雞配電視」。

其中，許多過來人都推薦吃火鍋，「吃火鍋，我們家每年都吃火鍋」、「還是要吃中式的比較有過年的氣氛，超商也不錯啦，推薦可以吃火鍋」、「火鍋+1，吃起來有一種圍爐感」、「之前自己煮羊肉爐過」。

另外，也有專業網友分享，「以前做服務業也是常常一個人在台北吃年夜飯，超商年菜有幾點不錯啦，種類多，也是中式的一個人吃也蠻有年味的，還有就是加熱方便，最重要的一點就是份量剛好，不會像餐廳訂的佛跳牆從除夕吃到初三，很佔冰箱。」