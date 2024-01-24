全台最多藝文表演團加入！《WE ARE我們的除夕夜》再公布強勢名單

▲文化總會再度公布《WE ARE我們的除夕夜》卡司，加入全台最多藝文表演團體。（圖／文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

文化總會推出除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，先前陸續公布演出卡司眾星雲集，吸引各界期待，包括周湯豪、玖壹壹、蘇慧倫、王彩樺；甚至有日本知名舞團avantgardey等引發轟動！今（24）日再公布，節目也會加入全台最多藝文表演團體，像是明華園天字戲劇團、十鼓擊樂團等台灣特色傳統文化藝術，為觀眾帶來融合經典與創新的精彩演出。

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▲「明華園天字戲劇團」將展現歌仔戲深邃內涵與旺盛生命力。（圖／文化總會提供）

文總表示，《WE ARE我們的除夕夜》加入全台最多藝文表演團體，包括「明華園天字戲劇團」深受海內外戲迷喜愛，傳承歌仔戲深邃內涵與旺盛生命力；還有「十鼓擊樂團」以傳創台灣本土文化，發揚鼓樂藝術薪傳為使命，建立屬於台灣鼓術風格。

▲阿跨面與十鼓擊樂團演出。（圖／文化總會提供）

此次也邀請秉持一貫的信念，傳承苗栗特有文化的「（火旁）龍」，蟬聯三屆苗栗客家龍舞龍競技冠軍的禾豐龍藝。這些團體不僅在表演藝術上有著卓越成就，更將帶來深具台灣特色的歌仔戲、鼓樂藝術、傳統文化表演等演出，展現台灣豐富的文化底蘊。

▲蟬聯三屆苗栗客家龍舞龍競技冠軍的禾豐龍藝，苗栗特有文化的「（火旁）龍」。（圖／文化總會提供）

舞蹈方面，集結了舞蹈界的菁英，包括勇奪世界拉丁舞單人雙料冠軍的14歲舞者郭品薰、台灣知名街舞團體「TBC舞團」與出力舞集文化教育工作坊、在國內外各大賽事都擁有輝煌成績的「HRC KiDS」。

▲卡司還包括勇奪世界拉丁舞單人雙料冠軍的14歲舞者郭品薰。（圖／文化總會提供）

▲在國內外各大賽事都擁有輝煌成績的「HRC KiDS」也將參與演出。（圖／文化總會提供）

還有融合芭蕾舞、現代舞、爵士舞的「瑞點思舞蹈工作室」、結合新時代數位媒體影像製作的「TPD舞蹈藝術團隊」、全台最大演藝科系學校「莊敬高職表演藝術科」也入列，風格多樣，這些優秀的舞者將透過各種舞蹈形式，為觀眾帶來精彩的視覺盛宴。

音樂層面，除了特邀三金音樂人柯智豪再度擔任音樂總監，與音樂大師孔鏘超級大樂隊、金曲配樂創作工作室紋聲音樂、曜爆甘音樂工作室、台灣嘻哈圈OG DJ MR.GIN等音樂達人攜手合作，打造耳目一新的音樂舞台。

文總表示，這個陣容的結合，將呈現台灣音樂工作者的生命力和卓越表現，相信觀眾們將在這個特別的除夕夜中，度過難忘的時光。

▲《WE ARE我們的除夕夜》聚集全台最多藝文表演團體加入。（圖／文化總會提供）

2024年《WE ARE我們的除夕夜》將於2/9（五）除夕夜當天晚上8點播出，屆時在華視主頻道、中華電信MOD，文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus等平台都能觀看。