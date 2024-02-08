好市多初一沒開！　全台各大賣場「過年營業時間」搶先看 

▲全台各大賣場過年營業時間一次看。（圖／記者姜國輝攝）

記者蕭筠／台北報導

農曆春節終於到了！《ETtoday新聞雲》搶先幫整理全台各大賣場「過年營業時間」，像是好市多大年初一（2月10日）將暫停營業1天，而家樂福、大潤發、全聯等除夕夜（2月9日）只營業到下午5點，提醒還沒採買的民眾想可要抓緊時間。

★好市多

好市多全台門市2月9日（除夕夜）營業時間調整為上午9點至下午6點；2月10日（大年初一）暫停營業1天；2月11日（初二）起恢復正常營業。

★家樂福

家樂福全台門市2月9日（除夕夜）僅營業至下午5點；2月10日（大年初一）則自早上10點開始營業，並依各店正常結束營業時間；2月11日（初二）後恢復正常營業；另提醒原24小時營業分店除除夕、初一更改為新春營業時間外，其餘時間仍維持24小時營業。

▲大潤發初一後全台門市恢復正常營業。（圖／記者湯興漢攝）

★大潤發

大潤發全台門市2月9日（除夕夜）當天僅營業至下午5點，2月10日（大年初一）後恢復正常營業時間。

★愛買

愛買全台門市2月9日（除夕夜）僅營業至晚上6點；2月10日（大年初一）至2月14日（初五）各店營業時間調整如下：忠孝店、景美店、永和店、南雅店、三重店、桃園店、復興店上午9點至晚上10點30分；楊梅店、台南店、花蓮店上午9點至晚上10點；豐原店上午9點30分至晚上10點；基隆店上午10點至晚上10點；新竹、新竹巨城、水湳店上午10點至晚上10點30分；2月15日（初六）恢復正常營業。

★全聯

全聯全台門市2月9日（除夕夜）營業至下午5點；2月10日（大年初一）至2月12日（初三）依各店開門時間營業至晚上9點；2月13日（初四）營業至下午5時；2月14日（初五）後各門市恢復正常營業。

全聯小時達2月9日（除夕夜）自上午9點營業至下午4點；2月10日（大年初一）自上午10點營業至晚上8點；2月11日（初二）、2月12日（初三）自上午9點營業至晚上8點；2月13日（初四）自上午9點營業至下午4點；2月14日（初五）恢復正常營業時間。

▲家樂福超市全台門市除夕夜僅營業到下午5點。

★家樂福超市

家樂福超市全台門市2月9日（除夕夜）僅營業至下午5點，2月10日（大年初一）上午10點開始營業，2月11日（初二）起恢復正常營業。

★美廉社

美廉社全台門市春節期間「正常營業」；惟士林光華店、淡水大忠店、三峽大學店、公館鶴岡店、桃園鎮撫店、桃園中山北店、平鎮振興店及台南關廟店，除夕夜（2月9日）及大年初一（2月10日）營業時間須洽各門市。

★Mia C'bon

Ｍia C'bon全台門市配合百貨營業時間。

★City'super

City’super全台門市2月8日（小年夜）起至2月14日（初五）營業時間如下；2月15日（初六）全門市恢復正常營業。

2月8日（小年夜）

09:00-22:00：復興店、天母店

10:00-22:00：台中店

11:00-22:00：遠企店、新竹店、信義店、竹北店

11:00-22:30：板橋店

2月9日（除夕夜）

09:00-17:00：復興店、天母店

10:00-18:00：台中店

10:30-18:00：竹北店

11:00-17:00：遠企店、新竹店

11:00-18:00：板橋店、信義店

2月10日（大年初一）

10:00-22:00：台中店

11:00-22:00：復興店、天母店、遠企店、新竹店、信義店、竹北店

11:00-22:30：板橋店

2月11日（初二）-2月13日（初四）

09:00-22:00：復興店、天母店

10:00-22:00：台中店

11:00-22:00：遠企店、新竹店、信義店、竹北店

11:00-22:30：板橋店

2月14日（初五）

09:00-21:30：復興店、天母店

10:00-22:00：台中店

11:00-21:30：遠企店、新竹店

11:00-22:00：信義店、竹北店

11:00-22:30：板橋店