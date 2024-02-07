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《曼達洛人》女星開告迪士尼　馬斯克豪爽出錢

▲女星吉娜卡拉諾控告迪士尼、盧卡斯影業。（圖／路透）

▲女星吉娜卡拉諾控告迪士尼、盧卡斯影業。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國科幻網路電視劇《曼達洛人》女星吉娜卡拉諾（Gina Carano），因爭議言論於2021年遭迪士尼與盧卡斯影業解雇。對此，她提告不當解雇，官司錢則由特斯拉創辦人馬斯克資助。

BBC報導，馬斯克不僅出錢資助吉娜卡拉諾的官司前，他更公開在旗下社群平台X上發文，呼籲更多人一起加入這場對抗迪士尼與盧卡斯的訴訟。

馬斯克先前表示，他會為那些因在X上發表言論遭到取消的人，提供經濟上的支持。X發言人在一項聲明中表示，做為公司對言論自由承諾的一部份，能為吉娜卡拉諾的訴訟提供支持，公司感到很驕傲。

▲馬斯克出錢資助訴訟。（圖／路透）

▲馬斯克出錢資助訴訟。（圖／路透）

吉娜卡拉諾要求7.5萬美元（約新台幣234萬元）的賠償金，並且要求法院強制盧卡斯影業回僱她。目前迪士尼與盧卡斯影業的辯護律師尚未發表意見。

41歲的吉娜卡拉諾過去是綜合格鬥（MMA）選手，在影集《曼達落人》前2季出演卡拉鄧恩（Cara Dune）一角。與此同時，她經常在網路上與左派分子筆戰，在左派眼裡，她經常被抨擊是一名有種族歧視而且恐跨性別的人。

吉娜卡拉諾被解雇的真正轉捩點，是她在2021年分享的一則貼文，文中將納粹屠殺猶太人，比擬為當今共和黨人在美國遭遇的「政治迫害」，「因為歷史是經過編輯的，大多數人不明白納粹士兵之所以能輕易抓住數以千計的猶太人，是因為政府先讓鄰居之間單純只因猶太人是猶太人而憎惡他們。這和因為一個人的政治觀點就討厭他有什麼區別。」

▲吉娜卡拉諾形容共和黨面臨二戰猶太人的困境。（圖／翻攝X）

▲吉娜卡拉諾形容共和黨面臨如同二戰猶太人的困境。（圖／翻攝X）

貼文發出當天引發網路熱議，許多左派人士認為將共和黨人的處境，拿來與600萬猶太人死亡的大規模屠殺歷史相比極為不妥，紛紛要求迪士尼與盧卡斯影業開除吉娜卡拉諾。

同一天，盧卡斯影業火速斬斷與吉娜卡拉諾的聘雇關係，經紀公司UTA也隨即解除合約關係。

吉娜卡拉諾在加州聯邦法院提告民事訴訟，訴訟書長達59頁，列出前東家對她的不當指控與對待。吉娜卡拉諾聲稱她被解雇「是因為她勇於發表自己的意見，並起身對抗那些要求她對他們極端激進理想低頭的網路霸凌者。」

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