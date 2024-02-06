波音又出包！737 Max機身發現「新問題」　50架須重新加工

▲ 阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機發生艙門在半空脫落的事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國波音公司因1月一架737 Max 9客機艙門脫落意外，引發飛安疑慮，如今又傳出737 Max系列生產過程中發現機身有「新問題」，需要重新加工尚未交付的50架飛機。

CNN報導，波音商用飛機部門負責人迪爾（Stan Deal）4日寄給員工的一份備忘錄顯示，為波音737 Max系列生產機身的供應商Spirit AeroSystems一名員工通知，有2個洞可能沒有完全依照波音要求鑽孔。

波音指出，「儘管這項潛在狀況不會立即引發飛安問題，所有737飛機都可繼續安全運行，但我們現階段認為，必須對約50架尚未交付的飛機重新加工」，恐怕延後交機。

備忘錄寫道，波音位於華盛頓州金郡連頓（Renton）的737 Max工廠本周將花費幾天時間，專注於這項重要工作，「這反映我們對品質、安全性及工廠穩定性的重視。」

Spirit AeroSystems也證實鑽孔出錯問題，發言人布奇諾（Joe Buccino）聲明表示，「一名團隊成員發現一項不符合工程標準的問題， 接獲通知後我們立即採取行動，確認並實施適當的維修解決方案，正針對此事和波音公司密切溝通。」

美國聯邦航空總署（FAA）官員貝克（Jodi Baker）5日透露，鑽孔問題出在飛機窗框上，承諾將確保所有飛機符合安全標準，才會批准交付。

波音聲譽過去5年來一再受挫，此前最近一次便是1月5日的737 Max 9艙門脫落事件，FAA事後表示，將改變監督波音生產過程的方式。