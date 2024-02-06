陳沂抱著媽媽失控暴哭　真實原因曝光！認了「可以想見罵聲不斷」

記者邱晟軒／綜合報導

網紅陳沂昨天下午遭當街毆打，她今（6）日赴立法院與立委陳菁徽、徐巧芯、北市議員鍾沛君共同召開記者會回應事發經過。記者會尾聲，陳沂突然看見媽媽、台北市前議員陳雪芬哽咽不止，最終自己也情緒失控，趴在桌上大哭。對此，陳沂坦言，相擁而泣一幕出現在各大媒體版面，預期將罵聲不斷，不過她認為「那一刻，深深感覺母親對我的愛，別人怎麼說，也就不那麼重要了」。

陳沂稍早前在臉書上發文描述遇襲後的經過。她表示，昨天下午在家門口遭遇襲擊後，第一時間通知了母親，並告知她事發經過，提醒她注意出入。隨後，母親火速趕到現場，陪同她做筆錄，並一同前往醫院進行檢傷。

陳沂坦承，面對遇襲事件，她內心充滿了恐懼，甚至想到了各種可能的解決方案，也想過要搬家或出國，不要聲張，不願成為輿論焦點，但母親始終保持冷靜，並堅定地告訴她不必擔心，一切都會好起來。

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▲陳沂與媽媽陳雪芬相擁痛哭。（圖／記者屠惠剛攝）

然而，當今天母親陪同她參加記者會時，眼淚卻突然不受控制地流淌。陳沂坦言，由此意識到，原來母親一直都是那麼脆弱，但為了她，卻一直堅強支持著，「看著這樣的媽媽，我也忍不住破防了，失控在媒體前面大哭」。

對於在記者會上與母親相擁而泣的畫面登上各大媒體版面，陳沂直言「可以想見罵聲不斷」，不過她也深刻感受到母親對自己的愛與支持，「那一刻，我深深感覺母親對我的愛，別人怎麼說，也就不那麼重要了」。最後，陳沂再次強調「我沒有錯，不必為了別人的錯誤懲罰自己」。