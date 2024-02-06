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社會 社會焦點 保障人權

「專業打手」再布陣！攻擊前先問陳沂這句話　警扣手機查藏鏡人

記者劉昌松、張君豪／台北報導

網紅陳沂光天化日遭襲擊事件引起各方關注，檢警已列為矚目案件展開偵辦，據了解，黃姓犯嫌動手前，曾上前詢問陳沂：「妳是黃君怡(同音)嗎？」隨後就持手機朝陳沂頭部猛烈捶擊，警方當場以犯案用工具為由，查扣黃男的iPhone手機，將解碼檢視黃男手機通聯記錄，追查全案是否有藏鏡人在幕後指揮行兇。

▲▼黃男右手拿著的手機，已被警方列為傷害陳沂的犯罪工具並查扣。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌毆打陳沂的黃姓男子右手所拿手機，已被警方列為犯罪工具並查扣。（圖／記者張君豪翻攝）

陳沂5日下午在台北市八德路二段上，發現自己遭陌生男子尾隨一小段路後，已有所警覺，沒想到對方接著上前詢問：「妳是黃君怡(同音)嗎？」隨後就開始動手打人，陳沂當場俯身抱頭防衛，路人協助阻擋，但警方到場時，行兇的黃男仍粗暴嗆警「不要碰我」。

檢警調查，襲擊陳沂的黃姓男子家中開麵店，被依傷害罪嫌逮捕上銬後，才辯稱自己認錯人，黃男辯稱，自己在網路上認識1名女子，雖然他只看過1張照片，從未當面見到人，但雙方網戀達到可稱呼對方「網公」、「網婆」的程度，最後這段網戀出現裂痕。

▲▼陳沂 陳菁徽 徐巧芯 鍾沛君 遏止私刑暴力歪風，守護全民人身安全 記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳沂舉行記者會痛哭指控遭人預謀傷害。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然黃男堅稱酒後失控認錯人，否認鎖定陳沂行兇，但警方受理陳沂報案後，調閱監視器，發現黃男早在案發前1小時，就坐在周男駕駛的轎車上埋伏守候，等陳沂現身，黃男才下車跟上，並疑似故意先問陳沂：「妳是黃君怡（同音）嗎？」接著未待陳沂回答就動手攻擊，當陳沂受害躲進附近消防局時，周男還下車勸阻黃男，2人因此被陳沂自行以手機錄影蒐證。

檢警據此研判，黃男疑故意喊陳沂叫「黃君怡」，目的就是要製造所謂「誤認網婆」情節，另警界人士也分析，黃男自稱酒後「醉打黃君怡」，加上他打完人就直接停留現場等待警察，並對警嗆聲製造「酗酒泥醉」無法自主身心的狀態，更配合警方管束帶回調查等行為，一口就供稱是誤認「網婆」打錯人，每個動作都符合「並無主觀犯意」、「並非計畫預謀犯案」、「顯無身心自主能力」的「3項關鍵」法律減刑要件，至於故意喊「黃君怡」，也是黃男布陣「非針對陳沂」的動作。

不過警方查出黃男行動似早有預謀，陳沂也懷疑自己遭跟蹤多時，認為黃男是受人教唆攻擊，轄區松山分局除依法將黃男用來打人的iPhone手機查扣，將進行解鎖檢視通聯與對話紀錄外，也報請台北地檢署檢察官指揮，追查全案是否有幕後藏鏡人。

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