東京積雪5公分！羽田機場31航班停飛　105人滑倒送醫

▲東京市區積雪達5公分。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本關東甲信地區自5日開始降下大雪，有多達105人因在雪中滑倒而送醫，氣象廳也指出，截至6日上午11時為止，東京市中心積雪達5公分，多處交通受到影響，包含東日本鐵路多段暫停運行，全日空和日本航空自羽田機場起飛的31個航班也宣布停飛。

▲全日空、日本航空共31航班停飛。（圖／達志影像／美聯社）



根據NHK報導，東京消防廳指出，從5日至6日上午9時為止，有105人因路面結冰濕滑而跌倒送醫，年紀最小僅4歲，而年紀最長則是92歲，所幸未造成嚴重傷害。此外，還發生多起汽車打滑事件，有小客車失控與對向卡車相撞，僅卡車司機受到輕傷。

氣象廳表示，長野市6日11時積雪深度為26公分，東京首都圈和前橋市約5公分，而橫濱市也有2公分的積雪，儘管目前降雪高峰期已過，但受到低壓和潮濕空氣影響，關東沿岸今後一段時間仍有可能持續降雪或降雨。

▲▼目前東京降雪高峰期已過。（圖／CFP）



受到積雪影響，東日本鐵路多段暫停運行，包含中央本線、峨嵋線、八彥線、上越線、橫濱線和吾妻線的部分區段從首班列車開始停駛；首都高速公路、東名高速公路、中央車道、關越車道、東北自動車道、東京外環道路也有多段禁止通行，但預計在6日中午過後就會解除。

此外，東京羽田機場同樣受到大雪影響，全日空6日共停飛27個航班、日本航空停飛4個航班；還有東京往返大阪、愛知、福島、茨城和群馬等地的高速巴士也有部分停運。