　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年「先濕冷後乾冷」！小年夜雨最多　強烈冷氣團襲台下探10度

▲▼過年「先濕冷後乾冷」，小年夜雨最多，受冷氣團影響，中部以北最低溫下探10度。（圖／記者許敏溶攝）

▲氣象署表示，過年天氣為「先濕冷後乾冷再回暖」，小年夜雨最多，中部以北最低溫下探10度。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

7天春節連假將在小年夜（8日）展開。中央氣象署表示，過年期間受冷氣團或強烈冷氣團影響，明起漸進式降溫，天氣「先濕冷後乾冷再回暖」，小年夜到除夕濕冷，其中小年夜雨最多；初一起轉為乾冷，初四、初五明顯回溫。最冷時間為除夕到初一，中部以北及東北部最低溫下探10至12度，南部與花東約13至14度，沿海空曠或近山區可能更低，返鄉與南來北往民眾要注意保暖。

中央氣象署今天（6日）舉行春節天氣記者會。氣象署預報中心技正羅雅尹指出，今天先受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，北台灣偏濕涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而預計7天春節期間主要受到一波冷空氣影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團，明天起開始漸進式降溫，天氣型態為先濕冷後乾冷，小年夜到除夕為濕冷，初一起逐漸轉為乾冷，預計初四、初五起明顯回溫。

明天強冷空氣開始南下，羅雅尹說明，明天北台灣濕涼有雨，其他地區陸續轉為有局部短暫雨，小年夜到除夕各地容易降雨，尤其中部以北及宜花天氣更濕冷，北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，南部及台東也偏濕涼，提醒民眾返鄉與外出要注意路面濕滑，以及行車安全。

羅雅尹表示，初一仍受大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團影響，北部、宜花天氣仍偏冷，其他地區早晚氣溫也偏低，但初一起水汽減少，西半部逐漸轉為多雲，東半部及山區仍有局部雨。初二、初三各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星降雨，但受到冷氣團及輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，中南部日溫差大，外出走春民眾要注意保暖。

預估這波空氣最強時間為除夕到初一，羅雅尹表示，預估中部以北及東北部最低溫下探10至12度，南部與花東約13至14度，沿海空曠或近山區可能更低；另小年夜晚上、除夕期間，若水汽跟溫度配合，3000到3500公尺以上高山有機會降雪，也可能下霰。

初四、初五冷氣團減弱，羅雅尹表示，各地大多是多雲到晴天氣，西半部有零星降雨，各地氣溫明顯回暖，但因輻射冷卻影響，清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大，而但天氣回暖時，西半部清晨易有局部霧，金馬地區也可能有低雲或霧影響能見度，準備返回工作崗位民眾要注意相關資訊。

▲▼過年「先濕冷後乾冷」，小年夜雨最多，受冷氣團影響，中部以北最低溫下探10度。（圖／氣象署提供）

▲▼過年天氣「先濕冷後乾冷」，小年夜雨最多，受冷氣團影響，中部以北最低溫下探10度。（圖／氣象署提供）

▲▼過年「先濕冷後乾冷」，小年夜雨最多，受冷氣團影響，中部以北最低溫下探10度。（圖／氣象署提供）

ET快訊
糗！網傳賴清德後援會「出席500」民進黨提告　抓到自己人
王必勝酸台中急公布瘦肉精　盧秀燕反轟：是廠商還是人民重要？
醫學中心增3家！民眾就醫變貴　門診多180元、急診多350元
當街踹打陳沂！21歲男5萬交保　警追有無藏鏡人
快訊／陳沂被揍：我不好，很害怕！　「我不會是最後1個受害者」
父子遭撞墜30m雙亡　媽媽心碎淚崩：年怎麼過
陳沂遭痛毆狂踹！　死對頭律師吐492字「相信兇手認錯人」
獨／陳沂遭毆　憲哥、鄭家純回應了
快訊／國1死亡車禍！肇事駕駛無照落跑　竟拉弟弟頂罪
快訊／醫院評鑑出爐！北慈、雙和、新竹台大分院升格醫學中心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／氣象署發低溫特報「下探10度」　1縣市亮橙色燈號

王必勝酸台中急公布瘦肉精　盧秀燕反轟：是廠商還是人民重要？

馬村設計實驗室成果展正式開幕　「馬村日誌」展現桃園文創新魅力

醫學中心增3家！民眾就醫3／1起變貴　門診多花180元、急診多350元

長榮罷工投票「其他航空機師也能投」惹議　王國材：勞動部認為合法

獨／不捨台中頂級柴燒牛排館歇業　霸氣饕客千萬元頂下...員工全留

陳沂遭痛毆狂踹！　死對頭律師吐492字「相信兇手認錯人」

過年「先濕冷後乾冷」！小年夜雨最多　強烈冷氣團襲台下探10度

起薪最高50K！　漁業署招募「勞動檢查人員」　

40歲失業爸「急找6萬元工作」　網曝1行業：不用體力跟專業

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

快訊／氣象署發低溫特報「下探10度」　1縣市亮橙色燈號

王必勝酸台中急公布瘦肉精　盧秀燕反轟：是廠商還是人民重要？

馬村設計實驗室成果展正式開幕　「馬村日誌」展現桃園文創新魅力

醫學中心增3家！民眾就醫3／1起變貴　門診多花180元、急診多350元

長榮罷工投票「其他航空機師也能投」惹議　王國材：勞動部認為合法

獨／不捨台中頂級柴燒牛排館歇業　霸氣饕客千萬元頂下...員工全留

陳沂遭痛毆狂踹！　死對頭律師吐492字「相信兇手認錯人」

過年「先濕冷後乾冷」！小年夜雨最多　強烈冷氣團襲台下探10度

起薪最高50K！　漁業署招募「勞動檢查人員」　

40歲失業爸「急找6萬元工作」　網曝1行業：不用體力跟專業

2024龍年迎新春　11條「屏東限定新年出遊路線」一次看

賣1.1億遊戲點數拒補稅2千萬　大戶嗆「不會再讓你捉到」被管收

陳沂惹到誰？網點名雪碧　圈內人揭「遊戲規則」：只能摸摸鼻子算了

春節出遊小心破財！　台61線雲林移動測速照相...地點曝光

徐巧芯爆「瘦肉精驗22次」　許淑華：唯恐天下不亂！公布檢驗資料

台糖豬申請複驗！食藥署不讓中市府參與引爭議　薛瑞元：沒有前例　

永慶房產加盟四品牌屏東區經管會　幫助弱勢族群安心過冬

快訊／氣象署發低溫特報「下探10度」　1縣市亮橙色燈號

終於等到！超商美式、拿鐵「買1送1」爽喝　用指定卡結帳再多送1杯

東京大雪「百合海鷗號」停駛！　乘客被迫下車走軌道畫面曝

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

FadBlock被植惡意程式　開發者籲停用

醫院評鑑結果出爐！北慈、雙和、新竹台大分院升格醫學中心

送神完天神下降？專家：求好運趁現在

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人　刷新紀錄

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

尪婚後逼她當乩童「妳身材好」　人妻崩潰：還想拍片炒作

過年好冷！　恐跌破7℃

濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

台中「台糖瘦肉精」疑雲　王必勝深夜提5大謬論：無稽之談

更多熱門

相關新聞

東京大雪警報多處3公分積雪　降雪隔天學「企鵝走路」更安全

東京大雪警報多處3公分積雪　降雪隔天學「企鵝走路」更安全

日本氣象廳5日對東京發布入冬以來首次大雪警報，市中心多處有3公分以上積雪。台灣許多遊客趁春節假期赴東京旅遊，但許多人可能不熟悉如何雪中行走，最好做法是學企鵝走路小步伐挪動會更加安全

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

今「立春」！首道春雷要來了　入夜全台有雨

今「立春」！首道春雷要來了　入夜全台有雨

關鍵字：

春節天氣大陸冷氣團氣象署下雪

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

說謊很難被識破三大星座！

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面