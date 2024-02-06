過年「先濕冷後乾冷」！小年夜雨最多　強烈冷氣團襲台下探10度

▲氣象署表示，過年天氣為「先濕冷後乾冷再回暖」，小年夜雨最多，中部以北最低溫下探10度。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

7天春節連假將在小年夜（8日）展開。中央氣象署表示，過年期間受冷氣團或強烈冷氣團影響，明起漸進式降溫，天氣「先濕冷後乾冷再回暖」，小年夜到除夕濕冷，其中小年夜雨最多；初一起轉為乾冷，初四、初五明顯回溫。最冷時間為除夕到初一，中部以北及東北部最低溫下探10至12度，南部與花東約13至14度，沿海空曠或近山區可能更低，返鄉與南來北往民眾要注意保暖。

中央氣象署今天（6日）舉行春節天氣記者會。氣象署預報中心技正羅雅尹指出，今天先受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，北台灣偏濕涼。

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而預計7天春節期間主要受到一波冷空氣影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團，明天起開始漸進式降溫，天氣型態為先濕冷後乾冷，小年夜到除夕為濕冷，初一起逐漸轉為乾冷，預計初四、初五起明顯回溫。

明天強冷空氣開始南下，羅雅尹說明，明天北台灣濕涼有雨，其他地區陸續轉為有局部短暫雨，小年夜到除夕各地容易降雨，尤其中部以北及宜花天氣更濕冷，北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，南部及台東也偏濕涼，提醒民眾返鄉與外出要注意路面濕滑，以及行車安全。

羅雅尹表示，初一仍受大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團影響，北部、宜花天氣仍偏冷，其他地區早晚氣溫也偏低，但初一起水汽減少，西半部逐漸轉為多雲，東半部及山區仍有局部雨。初二、初三各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星降雨，但受到冷氣團及輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，中南部日溫差大，外出走春民眾要注意保暖。

預估這波空氣最強時間為除夕到初一，羅雅尹表示，預估中部以北及東北部最低溫下探10至12度，南部與花東約13至14度，沿海空曠或近山區可能更低；另小年夜晚上、除夕期間，若水汽跟溫度配合，3000到3500公尺以上高山有機會降雪，也可能下霰。

初四、初五冷氣團減弱，羅雅尹表示，各地大多是多雲到晴天氣，西半部有零星降雨，各地氣溫明顯回暖，但因輻射冷卻影響，清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大，而但天氣回暖時，西半部清晨易有局部霧，金馬地區也可能有低雲或霧影響能見度，準備返回工作崗位民眾要注意相關資訊。

▲▼過年天氣「先濕冷後乾冷」，小年夜雨最多，受冷氣團影響，中部以北最低溫下探10度。（圖／氣象署提供）