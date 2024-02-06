南韓總統尹錫悅今商討「新春特赦」　預估45萬人受惠

▲南韓總統尹錫悅6日召開國務會議，商討新春特赦對象名單。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將迎來春節（설）連假。為此，南韓總統尹錫悅今（6）日召開國務會議，預計將執行新春「特別赦免」，受惠對象涵蓋45萬人，包括7名政治人物、5名重要經濟人士將會獲得特赦。稍早對象名單已出爐，包括南韓前國防部長金寬鎮、南韓前青瓦台秘書室長金淇春將獲赦免。

根據《韓聯社》、《News1》，尹錫悅6日上午在首爾龍山總統辦公室召開國務會議，商討新春特赦的對象名單，計畫搶在過年前透過特赦活絡經濟、促進社會和諧、團結國家，新春特別赦免措施包括特赦、減刑、復權（例如減免註銷駕照等行政制裁），預估將有7名政治人物、5名重要經濟人士被包含在名單內，另外還有980人獲得特赦，赦免將從明（7）日起執行。

尹錫悅表示，此次新春特別赦免，將包括減免註銷駕照等行政制裁，以及減免針對食品接客業者（餐廳等）、漁業人士、旅客貨物等運輸業者的各種行政制裁，「透過此次新春特別赦免，將有45萬5398人在減免行政制裁上受惠。政府將持續推動，能夠有益於活絡民生經濟的措施，盼能在新春前為民生經濟注入更多活水。」

在此次新春特赦中，包括李明博政府時期的國防部長金寬鎮、朴槿惠政府時期的青瓦台秘書室長金淇春已確定包含在此次特赦名單內。據悉，金寬鎮曾經涉入網軍偽造留言事件；至於金淇春則在朴槿惠時期涉入「文化界黑名單」事件，將對政府持批判意見的藝文人士列入名單、排除在政府補助對象之外，因此被起訴。

至於在重要經濟人士的特赦中，SK集團首席副會長崔再源（會長崔泰源胞弟）、LIG會長具本尚獲得復權。