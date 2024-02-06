還有4天！超商隱藏優惠「1步驟很重要」　網嗨：賺到了

▲限時5天取貨有送7元購物金。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人急著在年前取貨，別忘了有隱藏購物金！有苦主直呼，領完包裹後，才發現有7元購物金的活動，由於此次規則是要先報會員才行，因此呼籲網購族別忘記這重要步驟，引來網友大讚「剛領包裹，有刷會員有拿到7元」、「剛剛去領，店員也都不知道，好險有給他們看這個，賺7塊」。

一名網友在PTT省錢版指出，小7超商又有新一波「取貨送7元購物金」，值得注意的是這次遊戲規則有更改，「要先報會員才會給購物金，沒有報會員就不會有購物金」，而原PO自己就是苦主，取貨時不知有新規，因此沒有順利拿到7元購物金，於是特別提醒大家別忘了。

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優惠海報可見，活動期間為2月5日至9日，數量有限送完為止，兌換期間至2月14日前，每筆交易最多提供5組序號。

文章曝光後，不少網友哀喊「剛領完QQ」、「呃...半小時前剛取貨」、「 剛領一件耶...可惡」、「虧了...領了11件」；有網友則回應領到了，「冷凍包裹也有拿到7元券」、「剛好下班要去領包裹，感謝原PO」、「剛領包裹，有刷會員有拿到7元」、「2月整個月都有5元，只是這幾天多報會員變7元」、「有繳費、領包裹都先刷會員就對了」、「剛剛去領，店員也都不知道，好險有給他們看這個，賺7塊」。

本周就是過年，上班族將迎來7天年假，全家與OK mart也推出咖啡優惠，如下：

全家2月7日至2月14日於全門市祭出「Let's Café特濃美式／特濃拿鐵同品項買1送1（限現場領取）」、「Fami!ce全家霜淇淋任選第2支5元（限現場領取）」；加碼至2月20日前還有「私品茶全品項任選第2杯5折（限現場領取）」、「南洋酸辣燙馬尚煮買3送1（送20元馬尚煮商品、限現場領取）等好康。

OK mart將於2月7日至2月11日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，且不限冷熱；期間雲端商城OK mall也有「大杯莊園美式／拿鐵同品項買6送3、買20送12」等2大組合優惠，趕緊先筆記。