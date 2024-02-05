咖啡買1送1、霜淇淋第2支5元！　超商「春節超殺優惠」一次看

▲超商春節超殺優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接農曆春節假期，有超商特意祭出一系列咖啡、霜淇淋限時優惠等搶，2月7日起連8天全門市可享「特濃美式、拿鐵買1送1」、「霜淇淋第2支5元」等超殺好康，加碼於APP推出多款優惠組合，最低下殺51組，包括咖啡、私品茶通通一次滿足，連假小確幸肯定要收。

全家春節優惠一次看，2月7日起至2月14日於全門市祭出「Let's Café特濃美式／特濃拿鐵同品項買1送1（限現場領取）」、「Fami!ce全家霜淇淋任選第2支5元（限現場領取）」，加碼至2月20日還有「私品茶全品項任選第2杯5折（限現場領取）」、「南洋酸辣燙馬尚煮買3送1（送20元馬尚煮商品、限現場領取）等優惠。

▲全門市爽吃霜淇淋任選第2支5元。（圖／記者蕭筠攝）

2月7日起至2月14日則加碼於APP隨買跨店取推出168元、1688元、8888元等多款優惠組合，最低下殺51折，還能寄杯、互換冷熱，其中，168元組合有「特大杯經典美式5杯」、「特大杯經典拿鐵4杯」，每人限購2組，兌換期限至4月30日；1688元組合有「大杯經典美式68杯」、「大杯經典拿鐵55杯」、「中杯單品美式40杯」、「中杯單品拿鐵35杯」、「大杯單品美式32杯」、「大杯單品拿鐵29杯」、「Fami!ce全家霜淇淋55支」，每人限購1組，兌換期限至2025年12月25日。

8888元組合則有「大杯經典美式388杯」、「大杯經典拿鐵318杯」，加碼還送全家Fa點88888點，2品項各限量888組，每人限購1組，兌換期限至2026年12月25日；至2月20日前再搶「茶葉蛋60入588元」，每人限購2組，兌換期限至6月30日。

▲7-11祭出限時7天新春限定咖啡組合優惠。（圖／業者提供）

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取也將在2月8日起至2月14日止推出「CITY龍年指定案型688元」，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯」、「CITY TEA經典純奶茶／純奶青任選20杯」、「CITY PRIMA大杯精品美式／拿鐵任選10杯」。