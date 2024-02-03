超商「隱藏版限量優惠」開搶！　25元拿鐵、15元熱狗限定10天送

▲超商限量3大隱藏版取件優惠快看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

網購族小確幸快收！超商「隱藏版取件優惠」又來了，2月祭出限定10天「3大超殺優惠」，包括25元單品拿鐵、15元原味熱狗及8元茶葉蛋，只要在活動期間至門市完成包裹取件即可獲得優惠3選1，數量有限、送完為止。

▲茶葉蛋只要8元。

全家2月限定「取件好康」來了，2月3日起至2月7日、2月19日起至2月23日總共10天時間，只要於門市完成包裹取件就送「25元Let's Café熱單品拿鐵兌換券（小杯）」、「15元經典原味熱狗」及「8元茶葉蛋」共3大優惠擇一兌換，每張優惠券限用一次，1件包裹送1張、每人最多單筆送5張，提醒首波時段贈送之優惠券限量150萬組，使用期限至2月14日，第2波限量150萬組，使用期限至3月1日。

▲熟客券優惠一次看。（圖／翻攝官網）

另，速食控小確幸也要收下，21PLUS、21風味館祭出最新「21熟客券」，一次搜集9款人氣品項下殺買1送1，包括「時蔬雞汁飯」「雪豆腐布丁」、「雞肉洋蔥圈」、「烤雞蓉玉米濃湯」、「雞汁甜玉米」、「冬瓜檸檬凍飲」、「蜂蜜綠茶」以及「買烤半雞送烤餅」、「買烤全雞送披薩」等。

加碼還有第2件半價等吃，包括「香草烤雞腿+青花椒麻炸雞」、「21香草烤半雞」，以及周一、周三限定組合優惠有「21香草烤半雞79折」、「21香草烤雞腿·雙炸餐77折」，即日起只要於門市出示活動圖片即可享優惠，提醒優惠券發放至4月16日，可使用至4月26日，台大微風、togo門市則不適用此優惠。