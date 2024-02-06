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可以寄杯、冷熱任選！　超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商限時1天指定咖啡買6送6。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天限定囤！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有極鬆餅買6送3、罐裝咖啡買6送6、法式千層蛋糕買2送1等共3大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡還開放寄杯、冷熱互換。

▲▼全家好咖日優惠。（圖／業者提供）

▲全家2月限定好咖日優惠出爐。

全家2月好咖日祭出4大限定優惠，首推「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2024年8月31日，還有「極鬆餅（經典蜂蜜／醇濃黑巧／大納言紅豆／莓好草莓／焦糖花生朱古力／烏龍奶蓋黑糖）任選買6送3」、「Let’s Café罐裝咖啡（單品耶加雪菲黑咖啡／香濃咖啡拿鐵）買6送6」、「minimore法式千層蛋糕買2送1」等3大好康。

提醒罐裝咖啡及鬆餅（限量3000組）可兌換至2024年5月31日、法式千層蛋糕（限量5000組）則須在2024年2月29日前兌換完畢，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶，數量有限、售完為止。

▲▼OK mart哈根達斯。（圖／業者提供）

▲OK mart祭出哈根達斯優惠。

另，OK mart至3月3日則於全門市推「哈根達斯任選買3送2」優惠，優惠品項包括淇淋巧酥迷你杯、草莓迷你杯、比利時巧克力迷你杯、香草迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍脆皮迷你杯，以及巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。

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