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春節假期小確幸！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝5天

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲超商祭出限時5天咖啡買2送1。（圖／業者提供，下同

記者蕭筠／台北報導

春節小確幸要收！有超商於全門市祭出限時5天「大杯美式／拿鐵買2送1」優惠，且開放冷熱任選，加碼更於APP推咖啡買6送3、買20送12等組合好康，把握機會搶囤開喝。

OK mart將於2月7日至2月11日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，且不限冷熱；期間雲端商城OK mall也有「大杯莊園美式／拿鐵同品項買6送3、買20送12」等2大組合優惠，趕緊先筆記。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家春節優惠一次看。

另，全家也有春節限定優惠等搶，2月7日至2月14日於全門市祭出「Let's Café特濃美式／特濃拿鐵同品項買1送1（限現場領取）」、「Fami!ce全家霜淇淋任選第2支5元（限現場領取）」；加碼至2月20日前還有「私品茶全品項任選第2杯5折（限現場領取）」、「南洋酸辣燙馬尚煮買3送1（送20元馬尚煮商品、限現場領取）等好康。

2月7日起至2月14日更加碼於APP隨買跨店取推出168元、1688元、8888元等多款優惠組合，最低下殺51折，還能寄杯、互換冷熱，其中，168元組合有「特大杯經典美式5杯」、「特大杯經典拿鐵4杯」，每人限購2組，兌換期限至4月30日；1688元組合有「大杯經典美式68杯」、「大杯經典拿鐵55杯」、「中杯單品美式40杯」、「中杯單品拿鐵35杯」、「大杯單品美式32杯」、「大杯單品拿鐵29杯」、「Fami!ce全家霜淇淋55支」，每人限購1組，兌換期限至2025年12月25日。

8888元組合則有「大杯經典美式388杯」、「大杯經典拿鐵318杯」，加碼還送全家Fa點88888點，2品項各限量888組，每人限購1組，兌換期限至2026年12月25日；至2月20日前再搶「茶葉蛋60入588元」，每人限購2組，兌換期限至6月30日。

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