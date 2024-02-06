超商限定開賣「串糰子」！只要39元　Q彈糰子＋香甜紅豆泥超欠吃

▲7-11限定開賣自和菓子名店「竹葉堂」引進的「紅豆串糰子」，售價39元。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

準備好衝超商開吃！就有超商將在2月7日起限定開賣「紅豆串糰子」，雪白軟糯的糰子以綿密的紅豆泥點綴，每一口都能嚐到Q彈糰子結合香甜紅豆泥的療癒口感；不僅如此，超商即日起也推出「現打紅豆牛奶」，熱熱喝超幸福。

7-11超過4000間門市將在2月7日起限定販售「紅豆串糰子」，自和菓子名店「竹葉堂」引進，售價39元，4顆雪白糰子串成1串，每顆糰子吃起來Q彈軟糯、充滿米香，而糰子上的紅豆泥選用在地紅豆製成，顆粒飽滿、豆香濃郁，一起送進嘴裡超滿足。

▲「紅豆串糰子」將4顆雪白糰子串成1串，再加上香甜綿密的紅豆泥。

喜歡紅豆的你也一定要喝這杯！7-11於辦公商圈、住宅區等40間門市引進「果汁BAR」，販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品，即日起開賣「現打紅豆牛奶」，每杯售價79元，選用100%大寮產銷履歷紅豆搭配瑞穗鮮乳，能嚐得到綿密紅豆與香濃牛奶交織的療癒口感；現在來「果汁BAR」還能享優惠，即日起至4月16日止，現打果汁全系列商品任選第2杯7折。

▲「果汁BAR」即日起還有販售「現打紅豆牛奶」，熱熱喝超療癒，每一口都能品嚐綿密紅豆與香濃牛奶交織的口感。

以幽默標語「日子，不要蔦蔦的過」的手搖飲品牌「蔦日子」推出全新「遇見多樂絲」系列，一共有3款限定飲品，包括「橙意多樂絲」、「西柚多樂絲」及「蔦綠多樂絲」，通通是選用酸甜多多作為基底分別搭配柳橙汁、西柚汁、梔子花茉莉綠，每一款都能喝到果香結合茶香，清爽到不行，即日起就能衝全門市喝，至2月7日前還可享任選第2杯半價優惠，並以價低者折。

▲最新多多系列開喝。（圖／蔦日子提供）