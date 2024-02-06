終於等到！超商美式、拿鐵「買1送1」爽喝　用指定卡結帳再多送1杯

▲萊爾富將在2月7日發放限量「咖啡買1送1」優惠券，大杯美式、拿鐵通通可享買1送1爽喝。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！就有超商將在2月7日推出「咖啡買1送1」優惠，會員只要領取限量優惠券，即可享美式、拿鐵通通買1送1爽喝；不僅如此，若使用指定信用卡結帳，再加碼多送1杯，超級划算，一定要把握機會搶優惠券。

萊爾富宣布，將在2月7日周三會員日祭出「咖啡買1送1」超殺優惠，只要會員當天於Hi-Life VIP APP內的「優惠活動」領取優惠券，每名會員限領1次，優惠券包含Hi Café大杯美式買1送1、Hi Café大杯拿鐵買1送1（數量有限，領完為止），並在2月13日前至門市出示兌換條碼結帳即享優惠，若使用聯邦信用卡再多送1杯（數量有限，送完為止）。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取將在2月8日起至2月14日止推出「CITY龍年指定案型688元」。（圖／7-11提供，下同）

7-11 OPENPOINT行動隨時取將在2月8日起至2月14日止推出「CITY龍年指定案型688元」，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯」、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選20杯」、「CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵任選10杯」。

▲「CITY龍年指定案型688元」優惠品項、數量一次看。

不僅如此，「CITY龍年指定案型688元」還要再加碼！只要會員購買後再轉贈親朋好友，受贈者於3月15日前完成兌換，轉贈者就可獲得OPENPOINT點數紅包6點，最高可獲贈66點。