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勞動部職訓助失婚婦女 　開創職涯第二春

▲▼ 勞動部職訓助失婚婦女 開創房務職涯第二春 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

▲小迦姐目前與嘉義市多家知名飯店合作房務清潔，也穩定接洽多筆居家打掃，經濟上有了大幅度的改善。 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

現年54歲小迦姐，原本在雲林虎尾經營花店有15年之久，後因大環境的改變與婚姻生活不睦，決定回嘉義娘家重新生活，但國中肄業學歷和已逾中高齡的年紀，讓她只能四處打臨工維持生計，好不容易和朋友合資開立KTV小吃店，又適逢疫情影響慘澹收場，就在幾經花光積蓄的時候，看見了勞動部房務清潔職前班的消息，參訓後不僅習得專業房務清潔職能，還創立了自己的工作室，小迦姐不經感嘆地說：「還好有勞動部的職訓拉我一把，引領我開創職涯第二春！」

▲▼ 勞動部職訓助失婚婦女 開創房務職涯第二春 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

▲小迦姐呼籲想要重返職場的婦女們，踴躍參加勞動部職業訓練，提升職能、擁有一技在手，就不怕找不到工作。 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

離婚後回到嘉義租屋的小迦姐，因工作經驗較少、又加上中高齡的年紀，求職路上總是不順遂，只好跟著做板模師傅的家人，擔任臨時工地搬運工及板模工，每月賺取約兩萬元的收入，省吃儉用下存到一筆開立KTV小吃店的資金，未曾想命運造化弄人，開店沒多久就遇上疫情、黯然歇業，在她思索未來方向時看到了勞發署雲嘉南分署房務清潔課程，回想過往因無一技之長，只能四處打臨工的生活，小迦姐決定藉由職訓提升技能，尋求一份穩定的工作。

▲▼ 勞動部職訓助失婚婦女 開創房務職涯第二春 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

▲離婚後回到嘉義租屋的小迦姐，透過勞動部房務清潔職前班的訓練，訓後不僅習得專業房務清潔職能，還創立了自己的工作室。 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

「參加勞動部職業訓練課程，真的是改變我人生的轉捩點」，小迦姐說訓練單位結合理論與實務操作，教導學員只要用對方法，房務清潔也會變得快速又簡單，在歷經三個月的訓期後，自己不僅成功蛻變成清潔達人，還在訓練單位的協助下成立清潔工作室，除與嘉義市多家知名飯店合作房務清潔，也穩定接洽多筆居家打掃，經濟上有了大幅度的改善，小迦姐呼籲想要重返職場的婦女們，善用政府資源提升職能、打造職涯第二春。

▲▼ 勞動部職訓助失婚婦女 開創房務職涯第二春 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

▲參加勞動部房務清潔職前專班結訓學員，將發給一次性獎勵金5千元，後經就業中心推介受僱前揭專案職缺，每月再加領6千元至1.3萬元獎勵金 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助失(待)業者充實專業技能，做好進入職場的準備，分署每年與轄區近40家委外單位合作，依產業需求及就業趨勢，開辦上百門職前訓練課程，相關訓練費用還依學員身分別負擔80%至100%，訓後就業率普遍超過8成以上，鼓勵民眾多加運用政府資源學習職場所需職能，順利接軌就業市場。

劉邦棟強調，勞動部除協助待業者習得職能接軌職場，為緩解旅宿業缺工推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對旅宿業房務員、清潔人員進行專案職缺媒合，參加上述相關職前專班的結訓學員，將發給一次性獎勵金5千元，後經就業中心推介受僱前揭專案職缺，每月再加領6千元至1.3萬元獎勵金、最長可領12個月，歡迎待業民眾來職訓、學職能，踴躍投入旅宿業，相關職缺或訓練課程請上台灣就業通(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或洽免付費客服專線0800-777888，或至雲嘉南轄區各就業中心詢問。

 
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