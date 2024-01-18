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勞動力發展署「充電再出發計畫」　減班勞工參訓提升職能

▲▼ 勞動部護勞工、挺企業 「充電再出發」補助度景氣低迷 。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲▼ 勞動部護勞工、挺企業 「充電再出發」補助度景氣低迷 。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

勞動部為協助減班休息的勞工及企業，度過景氣低迷的寒冬，今年度除了推出補助七大行業別勞工薪資補貼的僱用安定措施，也持續辦理「充電再出發訓練計畫」，減班休息勞工可參加訓練課程領取津貼，每月最高領取18,300元，通報減班休息的企業，也可透過自行辦理訓練課程，提升員工關鍵職能、最高補助190萬元，鼓勵減班休息的企業把危機化為轉機、充滿電力再出發。

▲▼ 勞動部護勞工、挺企業 「充電再出發」補助度景氣低迷 。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲受減班休息影響的勞工，參加雲嘉南分署規劃辦理的充電再出發課程，習得勞工權利的相關知識 。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「充電再出發訓練計畫」是鼓勵在職勞工利用減班休息時間參加訓練課程，協助勞工發展個人所需技能並穩定就業，其補助津貼則依勞工於減班休息前一年最高6個月平均月投保薪資，扣除減班休息當月投保薪資為上限，每月最高可領取18,300元參訓津貼、最高參訓時數100小時；另減班休息的企業，也可依公司需求自行辦理訓練課程，勞動部將補助講師鐘點費、教材、場地費及工作人員費等，最高補助190萬元。

▲▼ 勞動部護勞工、挺企業 「充電再出發」補助度景氣低迷 。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲受減班休息影響的勞工，參加雲嘉南分署規劃辦理的充電再出發碳足跡實務課程。 。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

近期已通報減班休息5個月，在嘉義縣主要生產沙灘車的企業表示，近期因國外訂單銳減、以致產線停擺，自去年9月起便積極參加雲嘉南分署協助規劃辦理的充電再出發課程，包含企業行銷力、碳足跡實務、勞工權益分析、職涯定位及問題解決分析能力等，員工們紛紛表示，透過課程除提升職能與軟實力，也感謝勞動部提供訓練津貼補助，降低因減班休息帶來的生計衝擊。

雲嘉南分署提醒，符合申請僱用安定措施的七大行業別減班休息勞工，亦可選擇申請「充電再出發訓練計畫」參加訓練課程領取津貼，但上述計畫二者同期間僅可擇一申請，民眾若有相關問題，可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)最新消息查詢，也可撥打免付費客服專線0800-777-888，或電洽06-6985945分機1708由專人為您解答。

 
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