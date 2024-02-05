拋國會特偵組遭轟「欲當立院習近平」　傅崐萁：綠委忘該有權責

▲國民黨黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日拋出成立國會特偵組，全力推動打貪打腐、國會革新，完備國會聽證權、調查權，並將不得藐視國會等入法，以達監督制衡，但民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤痛批是私設刑堂、小東廠；民眾黨立法院黨團總召黃國昌則說，不清楚內容，難加以評論。對此，傅崐萁今（5）日反擊，民進黨立委「立法科員」當久了，忘記國會議員該有的權責。

傅崐萁表示，特偵組廢掉以後，檢方就沒有辦過一間動搖國本的案例，民進黨只要不恢復特偵組，國民黨就會推動國會改革四法，打擊貪腐。

傅崐萁指出，民進黨、蔡英文總統標榜陽光清廉，上台第一件事，卻是廢除特偵組，綠營執政8年，貪污8年。恢復特偵組有其必要，如果民進黨執意不肯恢復特偵組，國民黨將優先推動國會改革四法，回應六成民意，讓貪污腐敗無所遁形。

傅崐萁直言，國會改革刻不容緩，為回應民意期待及訴求，國民黨立法院黨團要求，未來立法院必須增加聽證權、調查權、監督獨立機關人事任免、藐視國會罪及偽證罪等國會改革四法，增加立法委員對於執政黨監督能力，避免行政機關有恃無恐。

傅崐萁指出，他提出國會特偵組構想後，民進黨立委扣帽子稱立法院習近平。伊尹學院長梁幼祥發文質問民進黨立委，我們的立法院與習近平有什麼關係，傅崐萁又怎麼會是習近平。立法院本就應當監督行政機關，並無擴權之意，請民進黨不要抹黑抹紅，與人民站在對立面。

傅崐萁說，擔任20年檢察官的國民黨立委吳宗憲也表示，特偵組自2007年至2017年期間，不分藍綠偵辦多件大案，包括國務機要費案、扁家洗錢案、二次金改貪污案、高院多名法官收賄案等，特偵組熄燈迄今，檢方再無能力辦過一件動搖國本的大案。回想疫苗採購、缺蛋進口，再看看綠能光電等弊案，試問特偵組有沒有存在的必要？

傅崐萁表示，監督政府不僅是在野黨的責任，執政黨立委也責無旁貸，一旦國會陽光法案通過，全民都是特偵組成員，每個立委都是特偵組悍將，包含民進黨立委。