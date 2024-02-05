桃園預防性下架台糖梅花肉片　保障市民食品安全

▲為遏阻台糖梅花肉片疑慮產品於市面流通，衛生局持續執行稽查及抽驗。（圖／衛生局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局4日表示，有關台糖安心豚「梅花肉片」檢出瘦肉精成分西布特羅，該局在3日第一時間已啟動追查轄內同批號產品，為保障市民食品安全，已掌握轄內販售台糖安心豚「梅花肉片」下游業者億客成生鮮超市4家、國防部福利站5家、蜜鄰便利超市2家及愛心聯盟1家，均已配合下架同品項產品。

另，持續聯絡全聯福利中心總公司，3日抽驗不同批號產品，待檢驗結果合格再行上架；為遏阻疑慮產品於市面流通，衛生局將持續執行稽查及抽驗，以保障市民的食品安全。

桃園衛生局自110年起每年定期執行「市售肉品乙型受體素抽驗專案」，110年至今（113）年1月，針對源頭食品工廠、餐飲業、輸入販售業及傳統市場等場域，抽驗豬肉、牛肉及其他禽畜肉製品，檢驗乙型受體素總計2,589件，其中豬肉及其製品共計1,616件，皆未檢出乙型受體素。

▲桃園預防性下架台糖梅花肉片。（圖／衛生局提供）

衛生局呼籲食品業者，應即時主動通報疑慮產品資訊，並以保護消費者為優先。依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全；發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。倘經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。