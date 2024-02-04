　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園敬鵬工廠惡火6勇消殉職　董座6人「便宜行事」遭判刑

▲火勢沿風管竄燒之頂樓，又沿外牆之易燃材質風管延燒至1樓，致當時在工廠4、5樓部署水線之消防員不及撤出而死亡。（圖／桃園消防局提供）

▲2018年敬鵬工業平鎮廠發生重大工安事故，遭市府勒令停工並依法重罰。（圖／消防局提供）

記者吳佩蓁／桃園報導

2018年桃園市平鎮區敬鵬工廠平鎮三廠大火，造成6名消防員殉職、2名移工喪命，桃園地院審理後，認定敬鵬公司董事長黃維金等6名主管，在2002年工廠建造時，便宜行事使用PP易燃材質之風管，又於2廠房之間的防火間隔增建違章建築，破壞防火外牆的效能，且未依規定定期檢查熱排風管，造成火災發生後，火勢迅速蔓延至各廠區，分別依業務過失致死罪，處有期徒刑3至8個月，緩刑2至3年，全案可上訴。

判決指出，敬鵬公司平鎮三廠2002年建造時，董事長黃維金、前廠務陳姓副總經理、前平鎮廠吳姓廠長及江姓工務部經理4人，負責建廠工程及後續之增建業務，其中平鎮三廠東側外牆屬於防火外牆，在不妨礙其設置目的之原則下，其外牆若掛置風管，應以不燃材料構築，但4人在主導風管等廢氣工程時，卻選擇掛置PP易燃材質之排放廢氣、熱氣的風管，破壞防火外牆之效能；另平鎮二廠與三廠之間，原本應留設防火間隔，便於逃生避難，但敬鵬公司卻未經主管機關審查許可，擅自以違建之方式連通2防火間隔，使防火間隔完全失效

▲敬鵬工廠大火造成6名消防員及2名外籍勞工死亡。（圖／桃園消防局提供）

▲敬鵬工廠大火造成6名消防員及2名外籍勞工死亡。（圖／桃園消防局提供）

敬鵬公司平鎮三廠5樓隧道式烤箱區PCB板上所塗製印刷油墨經烤箱烘烤加熱後，會產生易燃之揮發性有機化合物（簡稱VOC）等熱氣體，該VOC一部份會上升至烤箱上方熱排風管內，並於冷凝後變成液態VOC滯留於熱排風管內，當此處VOC氣體濃度過高時，若遇有火星等火源，即有發生火災之虞，故應依其危險特性採取每年至少1次之熱排風管內壁檢查、清潔保養或更換管線等措施。

但負責相關業務的環工課廖姓課長、陳姓工程師自建廠後就未依規定定期檢查，導致平鎮三廠5樓東側隧道式預烤箱於烘烤PCB板製程中，產生油墨碎屑或其他毛髮等細微異物，該異物被吸入上方循環葉輪並吹向加熱器，於接觸到加熱器之鎳鉻絲高溫後，瞬間冒出火星，並持續向上排出至烤箱上方熱排風管時開始悶燒，火勢快速引燃熱排管下方空調風管，再藉由空調風管蔓延至5樓其他區域，導致進入廠內救援的6名消防員及2外籍移工來不及撤出，不幸喪命火海。

法官認為，敬鵬公司董事長黃維金等6名主管因過失，造成6名消防員及2外籍移工死亡，所生損害非輕，所為應予處罰，但審酌他們犯後均坦承犯行，並與全部被害人之家屬達成和解且已賠償完畢，犯後態度良好，董事長黃維金第一時間即捐出千萬元給消防英雄專戶及外籍勞工，帶領經營團隊積極與罹難家屬與傷者和解，且全力配合消防人員查明火災原因，依業務過失致死罪，判處徒刑8月，緩刑3年；陳姓前廠務副總經理，處徒刑7月，緩刑3年；江姓工務部經理處徒刑7月，緩刑3年；吳姓前平鎮廠廠長處徒刑6月，緩刑3年。得易科罰金；環工課廖姓課長處有期徒刑3月，緩刑2年，得易科罰金；陳姓環保工程師處徒刑3月，緩刑2年，得易科罰金，全案可上訴。

ET快訊
快訊／台糖肉品瘦肉精複驗結果出爐　食安辦20時記者會說明
東京恐降警報性大雪！　羽田30航班取消
爸媽存3200萬退休「稱得上家裡有礦？」　網一看職業：贏90
女星結婚第1年「除夕不去婆家」！　跟老公各自過
快訊／6勇消殉職　董座等6人「便宜行事」判刑出爐
快訊／周天成奪今年首冠！　力克新加坡一哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中所長挨告「身心俱疲」　警還原現場：酒駕男國罵引爆衝突

雲林警加強取締酒駕及危駕　機車騎士酒測值1.18！3人送辦

宜蘭員山福園202停柩室起火　死者神主牌位祭品+靈堂設備燒毀

桃園9旬翁迷途走到鶯歌　警靠「矯正署告示牌」地毯式搜索尋獲

桃園敬鵬工廠惡火6勇消殉職　董座6人「便宜行事」遭判刑

快訊／疑與女友吵架心情差　高雄男學蜘蛛人爬窗4樓墜落送醫

「不給2千萬就引爆炸彈」西門町商旅遭恐嚇　電郵從美國寄出

台中派出所長手機解密！取締酒駕竟挨告　生前傳訊妻：對不起

一家七口北漂台中打拼…妻髖關節壞死　警籌措16萬手術費送暖

花蓮清晨火警！2民宅頂樓加蓋燒毀　屋主哽咽：珍貴資料化灰燼

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

用棉花棒「捲出」緬因貓鼻涕　網見超長一條：像起司牽絲

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

台灣VS大馬「SIZE」發音　獨特唸法網友超有感

台中所長挨告「身心俱疲」　警還原現場：酒駕男國罵引爆衝突

雲林警加強取締酒駕及危駕　機車騎士酒測值1.18！3人送辦

宜蘭員山福園202停柩室起火　死者神主牌位祭品+靈堂設備燒毀

桃園9旬翁迷途走到鶯歌　警靠「矯正署告示牌」地毯式搜索尋獲

桃園敬鵬工廠惡火6勇消殉職　董座6人「便宜行事」遭判刑

快訊／疑與女友吵架心情差　高雄男學蜘蛛人爬窗4樓墜落送醫

「不給2千萬就引爆炸彈」西門町商旅遭恐嚇　電郵從美國寄出

台中派出所長手機解密！取締酒駕竟挨告　生前傳訊妻：對不起

一家七口北漂台中打拼…妻髖關節壞死　警籌措16萬手術費送暖

花蓮清晨火警！2民宅頂樓加蓋燒毀　屋主哽咽：珍貴資料化灰燼

台中所長挨告「身心俱疲」　警還原現場：酒駕男國罵引爆衝突

嗆韓國瑜「草包院長」神秘人身份曝光　曾參選台東縣長、立委

主人無家可歸！帶63隻吉娃娃「一起住在車裡」　毛球塞爆前座玻璃

工作第三年「領8萬元年終」不開心！　她見房價嘆：拿不出頭期款

快訊／台糖肉品瘦肉精複驗結果出爐　食安辦20時記者會說明

雲林警加強取締酒駕及危駕　機車騎士酒測值1.18！3人送辦

北投話題最高大樓再見便宜成交　頂樓套房「總價350萬元」

人妻過年紅包給8000元！爸爸嫌少「不要了」：在打發乞丐？

鴻海績效獎金要來了！　董座劉揚偉證實明入帳

宜蘭員山福園202停柩室起火　死者神主牌位祭品+靈堂設備燒毀

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

社會熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

即／台中派出所長中彈身亡　檢相驗「右腦入左腦出」

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

弱女空地遭圍毆！慘成沙包被猛毆、重摔

即／嘉義縣16歲女騎士撞公車　左腿骨折慘死

男當兵抽中海陸崩潰　落跑躲170天遭逮…下場慘了

竹科男隱婚騙砲女主管　她放大絕PO文：大家一起臭

詐團再騙豬仔！印尼女誘泰國娶妻　台男被押到緬甸邊境

2少年當車手領443萬　沒錢賠害慘父母

實況主稱要100萬贖身被乾爹提告　法官判無罪

台中派出所長寢室中彈亡　5年前曾清槍走火

更多熱門

相關新聞

鐵軌旁餐廳起火！日800人爬下車「走鐵路疏散」

鐵軌旁餐廳起火！日800人爬下車「走鐵路疏散」

日本東京都大田區JR大森車站附近一間餐廳發生大火，火勢之大蔓延至隔壁建築物，由於起火餐廳緊靠鐵軌，因此JR京濱東北線與東海道線部分區間也緊急宣布停駛，直到3個小時後才排除障礙。而有800名乘客因為搭乘緊急停駛的火車，因此只能中途下車並按照工作人員指示沿著鐵軌疏散。

JR車站旁火警！大火逼鐵軌　多線停駛

JR車站旁火警！大火逼鐵軌　多線停駛

張善政車禍膝蓋皮肉傷　走路稍不順畫面曝　

張善政車禍膝蓋皮肉傷　走路稍不順畫面曝　

律師曾幫毒販脫罪　又涉洩密100萬交保

律師曾幫毒販脫罪　又涉洩密100萬交保

23歲男騎士合歡山看日出　自撞護欄跌落100m

23歲男騎士合歡山看日出　自撞護欄跌落100m

關鍵字：

敬鵬工廠桃園火災消防員

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

即／台中派出所長中彈身亡　檢相驗「右腦入左腦出」

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

超兇網紅尾牙唱太糟！才開口「老闆秒丟1萬塊趕下台」

親戚「1個月賺多少」小鐘神回2句話

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

更多

最夯影音

更多
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面