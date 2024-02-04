桃園敬鵬工廠惡火6勇消殉職　董座6人「便宜行事」遭判刑

▲2018年敬鵬工業平鎮廠發生重大工安事故，遭市府勒令停工並依法重罰。（圖／消防局提供）



記者吳佩蓁／桃園報導

2018年桃園市平鎮區敬鵬工廠平鎮三廠大火，造成6名消防員殉職、2名移工喪命，桃園地院審理後，認定敬鵬公司董事長黃維金等6名主管，在2002年工廠建造時，便宜行事使用PP易燃材質之風管，又於2廠房之間的防火間隔增建違章建築，破壞防火外牆的效能，且未依規定定期檢查熱排風管，造成火災發生後，火勢迅速蔓延至各廠區，分別依業務過失致死罪，處有期徒刑3至8個月，緩刑2至3年，全案可上訴。

判決指出，敬鵬公司平鎮三廠2002年建造時，董事長黃維金、前廠務陳姓副總經理、前平鎮廠吳姓廠長及江姓工務部經理4人，負責建廠工程及後續之增建業務，其中平鎮三廠東側外牆屬於防火外牆，在不妨礙其設置目的之原則下，其外牆若掛置風管，應以不燃材料構築，但4人在主導風管等廢氣工程時，卻選擇掛置PP易燃材質之排放廢氣、熱氣的風管，破壞防火外牆之效能；另平鎮二廠與三廠之間，原本應留設防火間隔，便於逃生避難，但敬鵬公司卻未經主管機關審查許可，擅自以違建之方式連通2防火間隔，使防火間隔完全失效。





▲敬鵬工廠大火造成6名消防員及2名外籍勞工死亡。（圖／桃園消防局提供）



敬鵬公司平鎮三廠5樓隧道式烤箱區PCB板上所塗製印刷油墨經烤箱烘烤加熱後，會產生易燃之揮發性有機化合物（簡稱VOC）等熱氣體，該VOC一部份會上升至烤箱上方熱排風管內，並於冷凝後變成液態VOC滯留於熱排風管內，當此處VOC氣體濃度過高時，若遇有火星等火源，即有發生火災之虞，故應依其危險特性採取每年至少1次之熱排風管內壁檢查、清潔保養或更換管線等措施。

但負責相關業務的環工課廖姓課長、陳姓工程師自建廠後就未依規定定期檢查，導致平鎮三廠5樓東側隧道式預烤箱於烘烤PCB板製程中，產生油墨碎屑或其他毛髮等細微異物，該異物被吸入上方循環葉輪並吹向加熱器，於接觸到加熱器之鎳鉻絲高溫後，瞬間冒出火星，並持續向上排出至烤箱上方熱排風管時開始悶燒，火勢快速引燃熱排管下方空調風管，再藉由空調風管蔓延至5樓其他區域，導致進入廠內救援的6名消防員及2外籍移工來不及撤出，不幸喪命火海。

法官認為，敬鵬公司董事長黃維金等6名主管因過失，造成6名消防員及2外籍移工死亡，所生損害非輕，所為應予處罰，但審酌他們犯後均坦承犯行，並與全部被害人之家屬達成和解且已賠償完畢，犯後態度良好，董事長黃維金第一時間即捐出千萬元給消防英雄專戶及外籍勞工，帶領經營團隊積極與罹難家屬與傷者和解，且全力配合消防人員查明火災原因，依業務過失致死罪，判處徒刑8月，緩刑3年；陳姓前廠務副總經理，處徒刑7月，緩刑3年；江姓工務部經理處徒刑7月，緩刑3年；吳姓前平鎮廠廠長處徒刑6月，緩刑3年。得易科罰金；環工課廖姓課長處有期徒刑3月，緩刑2年，得易科罰金；陳姓環保工程師處徒刑3月，緩刑2年，得易科罰金，全案可上訴。