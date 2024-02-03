又有律師洩密！曾幫毒販教唆偽證　這次透露偵查內容...100萬交保

▲律師劉政杰又被查出涉嫌洩漏偵查秘密，被判刑後又將偵查內容洩漏給相關人士。（圖／翻攝台北律師公會）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

在台北開設律師事務所的律師劉政杰，涉嫌將還在偵查中的案件資料，透露給未到案的共犯，甚至教唆被告作偽證，他在審理期間坦承犯行，2023年10月才被法官依教唆犯偽證罪判處有期徒刑5個月，但他又被查出將偵查內容洩漏給相關人士，日前遭桃園市調處搜索，桃園地檢署聲請羈押後，桃園地方法院1日依妨害秘密罪嫌諭知100萬交保。

財政部關務署台北關2020年10月29日攔截到一件來自泰國的毒郵包，裡面藏有30塊海洛因磚，純質總淨重7.59公斤，市價大約2500萬元。為了不打草驚蛇，檢調將包裹存放至台北市北門郵局招領，販毒集團成員蔡耀鋒（綽號傅哥、小劉）等人不疑有他，找人頭在同年11月1日去領毒郵包，另外還找人暗中監視，確保不會被黑吃黑，沒想到剛好目擊人頭遭埋伏的檢調人員當場逮捕。

▲劉政杰被以一百萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡耀鋒為了確保自己不會被追查到，找律師劉政杰擔任其中洪姓同夥的律師前往應訊。劉政杰陪同偵訊後，另外在汽車旅館將檢調掌握的案情都轉告給蔡男等人，並指示接著也要被傳喚的陳宥安，佯稱當時只是要去詢問郵局營業時間、某個名字的包裹是否抵達，不知道要領毒郵包的事情，掩護蔡男和同夥陳男逃逸。

另外，劉政杰在另一件三級毒品案件中，受黃姓男子委託為陳姓男子辯護，又趁陳男遭聲押時，律師可申請閱卷的機會，拍下相關扣押物品一覽表，並將陳男已經供出毒品上游「大飛」等偵查情報洩漏給黃男。黃男擔心遭循線查獲，叫即將被查到的劉姓同夥趕快丟掉手機滅證。

雖然最後檢調順利將毒品案的涉案人員起訴，但對於辦案過中遭遇困難也感到疑惑，進一步調查才發現，同時在2案辯護的劉政杰涉有重嫌，經傳訊相關證人並扣得手機拍攝的扣押物品表等事證後，依洩漏國防以外秘密、教唆偽證等罪將他起訴。

劉政杰面對檢方指控當庭自白犯罪，台北地院法官考量他坦承犯行，最終依教唆犯偽證罪判處有期徒刑5個月，再依使人犯隱避罪判處4個月（得易科罰金12萬元），緩刑5年，緩刑期間應付保護管束，另外，還要在判決確定日起2年內，向公庫支付50萬元，以及提供60小時義務勞務。2022年6月律師懲戒委員也做出決議，停止劉政杰律師執行職務4個月。

不過劉政杰復職後再犯，把偵查內容洩漏給相關人等，日前遭桃園市調處搜索，桃園地檢署聲請羈押後，2月1日桃園地方法院依妨害秘密罪嫌諭知100萬交保，桃園地檢署指出，本案仍在偵查階段，相關細節不便透露。