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平安健康好運龍來　陳亭妃、陳怡珍推出「龍平安」錢母紅包

▲2024金龍年，立委陳亭妃、市議員陳怡珍推出龍年創意一元復始紅包，2日正式亮相，錢母紅包帶來喜氣與好運，象徵「龍有錢、龍有身、龍平安」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024金龍年，立委陳亭妃、市議員陳怡珍推出龍年創意一元復始紅包，2日正式亮相，錢母紅包帶來喜氣與好運，象徵「龍有錢、龍有身、龍平安」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024金龍年，立委陳亭妃、市議員陳怡珍連年與文創業者安平平安文創公司合作，並結合財團法人陳佳照紀念文化基金會，共同設計龍年創意一元復始紅包，2日正式亮相，富有氣勢的龍身搭配圓圓的肚子，為錢母紅包帶來喜氣與好運，象徵「龍有錢、龍有身、龍平安」。

▲2024金龍年，立委陳亭妃、市議員陳怡珍推出龍年創意一元復始紅包，2日正式亮相，錢母紅包帶來喜氣與好運，象徵「龍有錢、龍有身、龍平安」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

即日起歡迎民眾可至北區服務處（海安路三段963號）、中西區市民相談室（青年路140號）及安南區服務處(安中路二段8號)免費索取，數量有限，一人限拿一個，期許來年平安健康、好運龍來，龍年行大運。

▲2024金龍年，立委陳亭妃、市議員陳怡珍推出龍年創意一元復始紅包，2日正式亮相，錢母紅包帶來喜氣與好運，象徵「龍有錢、龍有身、龍平安」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，迎接2024甲辰龍年，此次龍年造型錢母紅包特別設計成「龍有孕」造型，圓形的肚子除了象徵古錢幣「招財」，也象徵求子好運，更重要的是祈求大家「龍平安」。預計在過年後結合龍年造型紅包舉辦親子彩繪活動，屆時還能領取富有質感的「寶寶龍」小提燈。陳怡珍則指出，每個錢母紅包都是由媽媽領軍，與志工伙伴們親手一個一個加工而成，親自手作的心意無限大，就是希望來年所有人平平安安，擺脫諸事不順，匯集所有好運「龍總來」。

▲2024金龍年，立委陳亭妃、市議員陳怡珍推出龍年創意一元復始紅包，2日正式亮相，錢母紅包帶來喜氣與好運，象徵「龍有錢、龍有身、龍平安」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文創業者施伯鋒表示，已經連續六年和陳亭妃、陳怡珍合作發表生肖造型一元紅包，讓安平平安文創公司的創意能夠盡情發揮。一元紅包除了討喜之外，更具備多功能，除了當作錢母招財，同時也可作為吊飾、或是貼在壁面上的窗花使用。本次還有另外設計「龍如意」、「圓龍（融）」造型，更有號稱「小龍耀」的文創鑰匙圈，期待能為即將到來的新年增添喜氣。

▲2024金龍年，立委陳亭妃、市議員陳怡珍推出龍年創意一元復始紅包，2日正式亮相，錢母紅包帶來喜氣與好運，象徵「龍有錢、龍有身、龍平安」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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平安健康好運陳亭妃陳怡珍龍平安錢母紅包

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