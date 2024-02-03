南消辦理「新春迎福飛龍乘雲」活動　大小朋友體驗雲梯車升梯

▲南消五大隊仁德分隊辦理「新春迎福飛龍乘雲」活動，邀請在地大小朋友在過年前夕一同走向戶外，體驗消防員操作雲梯車救災升梯情境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消五大隊仁德分隊，3日辦理「新春迎福飛龍乘雲」活動，邀請在地大小朋友在過年前夕一同走向戶外，體驗消防員操作雲梯車救災升梯情境。

防災宣導活動內容包含：「居家防火基本知識、住警器的介紹與安裝位置、消防車射水體驗、雲梯車搭乘體驗、防溺五步丟救生圈、實際施作CPR+AED以及讓家長與小朋友一起組隊競賽闖關」。藉由參加消防闖關活動，讓大人小孩都能獲取消防的相關知識，達到寓教於樂的作用。並誠摯邀請地方爸爸一同加入義消，為地方的安全出一份心力。

此次防火宣導目的在於配合消防局防火防災宣導政策，使民眾學習如何防火防災對策，進行防火、防災常識宣導，教導災難中如何避難逃生，以期達到平時就具備消防常識，並強化防火防災宣導效果。

市長黃偉哲提醒民眾：「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此活動過程講解、以及實際操作向市民朋友傳達防災防火觀念宣導，希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

消防局長李明峯表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，與轄內民眾更要保持良好的互動，藉由闖關活動，近距離與民眾互動，進行防火宣導教育，落實全民防災教育之目標。