南市醫響應展望會「平安紅包」活動　翁銘宏揮毫春聯義賣

▲台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處、燦坤３Ｃ（崇德店）以及藝術家翁銘宏教授（右1） ，攜手舉辦「平安紅包」公益設攤活動，一同幫助弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

農曆春節前夕，台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處、燦坤3C（崇德店）以及藝術家翁銘宏教授攜手舉辦「平安紅包」公益設攤活動，邀請員工及民眾一同關注台南地區經濟弱勢家庭，以實際行動捐款台灣世界展望會「平安紅包」，一同為弱勢家庭紓困，陪伴他們走過人生風雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市立醫院院長蔡良敏表示，醫院已連續7年與台灣世界展望會南區辦事處合作舉辦紅包傳愛活動。今年特別感謝燦坤３Ｃ（崇德店）和翁銘宏教授的共襄盛舉。活動不僅鼓勵民眾捐款，還有燦坤請你喝咖啡的活動，以及現場春聯義賣，希望透過眾人之愛，為急難的家庭送上一份溫暖的平安紅包，傳遞祝福與希望。

燦坤3C南區區經理林聖庭表示，很高興有機會參與公益活動，除提供醫護專案商品並感謝疫情期間醫護對民眾的照顧。同時，燦坤也提供限量50杯的現煮咖啡，鼓勵民眾進行小額捐款。

翁銘宏教授首次參加揮毫春聯義賣活動，他的創作融入了龍年的圖案，包括經典版和Q版，希望提高民眾的購買意願，並將所得全數捐贈給展望會作為平安紅包的善款。

世界展望會南區辦事處黃美珍表示，感謝台南市立醫院多年來對活動的支持，今年還協助連結更多愛心的資源挹注，去年台南地區受助孩童約2100位，這不僅代表一群受扶助的孩子，更象徵社會上無數人的愛與支持，以及家庭未來的希望。謝謝台南市立醫院熱情響應，一起守護弱勢孩童。

「平安紅包新春送暖」活動，2月1日起連續2天於醫院大廳舉辦，希望集結眾人愛心，為弱勢孩童募集平安紅包，讓他們更有力量邁向新年度。