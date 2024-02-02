東山觀音佛祖回娘家　南消東山分隊防火防災宣導

▲台南市消防局第一大隊東山分隊警義消人員，於東山區碧軒寺大廟廣場實施春節期間擴大防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國定民俗台南「東山迎佛祖暨遶境」活動2日登場，迎佛祖活動傳承至今近2百年，據傳1832年白河關子嶺碧雲寺被焚毀，供奉的觀音佛祖「正二媽」只好避難到東山碧軒寺，後來演變為每年農曆12月23日沿古香路「送駕」回娘家關子嶺火山碧雲寺「過年」，正月初九深夜再「迎駕」回東山碧軒寺。

台南市消防局第一大隊東山分隊警義消人員，2日於東山區碧軒寺大廟廣場實施春節期間擴大防火宣導，針對「居家住警器安裝推廣」、「禁止田野引火燃燒」、「合法爆竹煙火規範」、「逾期瓦斯鋼瓶」、「一氧化碳防範」、「用火用電安全」、「爐火烹調，人離火熄」、「義消招募」等項目，並利用手舉牌等十多項主題讓民眾了解，參與宣導活動即可獲得宣導禮品，其中特產咖啡取其諧音：「觀音佛祖保佑『咖』平安」以祈東山區民康物阜。

消防局長李明峯表示，春節即將到來，消防同仁仍堅守崗位，加強火災預防及災害搶救整備，守護民眾財產安全，請市民朋友居安思危，防患未然。

消防局第一大隊陳博文大隊長呼籲民眾，過年期間，家家戶戶圍爐團圓，需留意用火用電，天氣轉為寒冷民眾家中容易緊閉門窗，使用熱水器及瓦斯爐等器具，應特別注意環境通風狀況，防範一氧化碳中毒等安全，平安幸福過好年。