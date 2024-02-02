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不是旗津、駁二！高雄2景點「才列統計就冠亞軍」4.2分爆好評

▲▼黃色小鴨,霍夫曼,冬日遊樂園,高雄流行音樂中心,高雄港,亞洲新灣區,。（圖／記者許宥孺攝）

▲黃色小鴨重返高雄！（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

荷蘭藝術師的「黃色小鴨」睽違10年又在高雄展出，上周末兩天湧入超過60萬人「賞鴨」，高雄景點也滿滿人潮。值得注意的是，查詢交通部觀光署資料，高雄去年1至11月，最受歡迎的前3名景點是「旗山老街」、「蚵仔寮漁港」、「瑞豐商圈」，分別吸引超過743萬、526萬、517萬人造訪。

根據交通部觀光署統計，以高雄所有觀光遊憩據點查詢，112年／1月～11月的數據中，遊憩人次前三名分別為「旗山老街（共7,430,025人造訪）」、「蚵仔寮漁港（共5,266,326人造訪）」、「瑞豐商圈（共5,178,532人造訪）」。四、五名則是「旗津風景區（共4,878,835人造訪）」、「駁二藝術特區（共4,437,939人造訪）」。

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排名 景點名稱 人次
1 旗山老街 7,430,025人次
2 蚵仔寮漁港 5,266,326人次
3 瑞豐商圈 5,178,532人次
4 旗津風景區 4,878,835人次
5 駁二藝術特區 4,437,939人次

不過，2022年的統計數據中，旗山老街和蚵仔寮漁港並沒有被觀光署列入名單，可去年首次列入統計，就一舉拿下冠、亞軍，可以說是超強黑馬。至於兩景點的Google評價如何？實際查詢分數相當亮眼，旗山老街有28,908則評論，平均拿到4.2顆星；蚵仔寮漁港約有1.5萬則評論，平均也是4.2顆星。

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高雄黃色小鴨旅遊景點旗山老街蚵仔寮漁港

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