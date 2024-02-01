搶年菜商機！高雄總鋪師對戰飯店　拚價格還可抽獎送東京機票

▲高雄內門阿隆師推出年菜套餐，還祭出抽獎活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

餐廳搶發過年財，現在連「辦桌」也要殺出重圍，高雄「內門阿隆師」為了搶年菜生意，想出訂購年菜抽獎，獎品有電動機車之外，還有雙人的飛東京機票，就是要跟飯店餐廳一拚高下。

「內門阿隆師」最初從辦桌外燴起家，至今已累積逾8000場外燴辦桌場次，逢年過節訂單都會爆量的慣例今年也不例外，目前阿隆師為了能在過年一堆餐廳推出圍爐菜色當中，殺出一條血路，不僅在今年推出適合小家庭的年菜套餐組賣3000元，總鋪師的手路菜魚翅羹、油飯、封肉通通都有，也罕見的在辦桌界推出抽獎活動，最大獎有電動機車以及市值5萬元的雙人旅遊日本東京（機加酒）、iPhone15等好禮。

▲出自總鋪師的年菜套餐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

也難怪總鋪師要推出抽獎，因為現在不少飯店餐飲業圍爐餐及年菜預訂狀況皆比往年踴躍，飯店圍爐宴幾乎已預訂超過七成，年菜外帶更是夯，高雄福華飯店也推出50多道的多元化料理風味，主打當日現做的常溫年菜，回家即可享用。菜色包括有「御品如意佛跳牆」，以干貝、海參、小鮑魚..等加入嚴選的雞肉及排骨、豬蹄、蒜子、鳥蛋、栗子、香菇等豐富食材，不加任何味精，燉煮2小時，以慢火煨製而成，味道濃郁。如此費工的料理，每盅只要1280元，另外還有酸菜白肉鍋也特別在年菜外賣中推出，桌菜價格從3999元起跳。

▲高雄福華飯店推出的年菜組合 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄萬豪酒店推出的年菜組合 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄萬豪酒店則是集結館內代表中式的皇豪中餐廳、日式的京樂日本料理、健康養生的京享蔬食百匯餐廳及充滿港味的京翠港式飲茶，齊心推出春節圍爐桌菜、外帶團圓年菜及新春伴手禮，打造南台灣最澎湃的星級團圓宴，讓民眾度過好運連連的興旺龍年。

皇豪中餐廳由精通新式粵菜的池一明主廚領軍，為今年農曆春節獻上「龍皇豪集 新春桌菜」，嚴選頂級食材入菜，含括龍蝦、虎斑、鮑魚、和牛及燕窩等，每道佳餚融入主廚的創意巧思，秉持傳統工法耗時烹煮，充滿年味又饒富新意，十人桌菜共可品嚐十道珍饈，每席29,999元加10% 起。餐廳也提供外帶年菜服務，首推粵式經典「金玉滿堂小盆菜」，匯聚烏參、鮑魚、北菇與豬腳等上等食材，濃縮鮮甜菁華，入口甘醇豐美。閩系大菜「濃湯鮑魚烏參佛跳牆」內含瑤柱、鮑魚、烏參、栗子、土雞與大地魚，包羅萬象的山珍海味，是團圓時刻必嚐的年節美饌。