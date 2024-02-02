到職1個月！29歲菜鳥店員大膽偷「超商小金庫」　犯案手法曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港區民益路上一間超商店長1日時，發現店內金庫的現金短少3萬多元，於是報警處理。警方調閱監視器追查，發現竟是超商一名蔡姓女店員趁著整理物流包裹時，將2疊現金從收銀台拿走，最後放入自己口袋。過程還刻意將物流箱堆高擋住監視器，監守自盜。

▲到職1個月！29歲女店員大膽偷「超商小金庫」。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，超商為防止收銀機現鈔太多，規定現金達到一定金額時，店員須進行途中集金，並在櫃上輸入金額印出集金單後再投庫，或是小鈔不夠時再向金庫換取。

▲▼女店員監守自盜，趁著整理物流包裹時下手。（圖／記者賴文萱翻攝）

然而，民益路一間超商店長在清點金庫時，赫然發現金額短少3萬多元，驚覺有內賊，於是報警請求警方協助。警方經調閱店內監視器，發現29歲蔡姓女店員分別於1月23日6時許、1月24日4時許蹲下打開金庫，並刻意將物流箱堆高擋住監視器。

接著，蔡女再趁於收銀檯整理物流包裹，用包裹將2疊現金覆蓋掩飾，隨後放在物流箱中搬進辦公室置放，再將現金放進自己口袋。

▲警方調閱監視器逮到蔡女行竊。（圖／記者賴文萱翻攝）

經調查，蔡姓女店員才任職未滿一個月，被發現監守自盜後認向警方坦承，因自己欠債10萬元，繳不起利息才會臨時起意犯案，全案詢後依業務侵占罪函送高雄地檢署偵辦。

小港警分局提醒，店家應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，貴重物品亦應鎖在保險箱內，避免歹徒有機可趁。