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韓國瑜大復活！　悄布局南台灣「立法院長不是最後的公職」

時隔22年，韓國瑜重返立院當上院長，未來動向備受關注。

▲時隔22年，韓國瑜重返立院當上院長，未來動向備受關注。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

第11屆立法院1日舉行報到及正副院長選舉，代表國民黨角逐正副院長的立委韓國瑜、江啟臣，各自經歷2輪選舉，以54票當選正副院長，成為國民黨睽違8年之後，再度拿下立院正副龍頭。選舉結果確定後，韓江2人在議場接受藍委祝賀，隨後由韓帶領多名立委及黨團幹部出面受訪，他手握著拳頭，奮力地說：「我們攜手合作一起打拚！」打造嶄新的立法院。

「如果韓江配都送不上去（當選），朱立倫主席地位恐怕也會被逼宮！」一位藍營中常委直言，這場立院正副龍頭選舉，國民黨擁有相對優勢，如果最大黨連票都開不出來，也形同預告黨中央的意志無法傳達到立院，韓當不上院長，「幹個陽春立委何用？」更可能引爆黨魁選舉提前開打，如今，這條可能引起內爆的引信，隨著選舉落幕已經解除。

本刊調查，黨內多數認為，韓經歷4年前總統慘敗及罷免，政治行情被外界認定歸零，但如今當上院長又重返政壇制高點，在3黨不過半下，韓的政治影響力不再僅限安定深藍的角色而已，未來在議事運作上只要能協調綠、白2黨的法案，決定是否協商或送交院會表決，把議事過關的大權掌握在手上，政壇焦點自然會落在國會。

一位前藍營高層認為，過往金句連發的韓式風格，「在國會議長的位子上如何修正？韓與黨中央的關係如何拿捏？仍有一段盤整期」，但可以確定的是，立院成為政壇新戰場後，相形之下藍營包括黨主席朱立倫等人，聲量及媒體關注度自然減少，藍營未來的新共主是誰，還要看韓、朱兩人在各自角色上的發揮而定。

「這是韓再一次重生的機會，可以讓外界重新檢視他的能力和人格特質。」一位跟隨韓從高雄市長選舉到總統大選，並經歷罷免的資深幕僚說，未來4年韓若能穩定國會局勢，甚至透過國民黨立院黨團提案，落實4年前參選總統提出的相關政策及民生議題，「國民黨在社會上也能掌握更多話語權，屆時一定也會有人拱他再戰，立法院長也許不會是韓最後一個公職。」

該人士告訴本刊，韓自從歷經市長罷免案後，對高雄的情感依舊存在，尤其這次大選最後一場南部造勢在高雄夢時代舉辦，韓上台致詞就說：「只要高雄鄉親有任何需要，不要客氣、直接交代；陳其邁也不要害羞，直接來找我！」言辭間明確透露他有意繼續經營南部，且未來不排除在高雄設立辦公室，加上韓粉至今仍未全然散去，成為韓的底氣。

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