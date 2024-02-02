白稱綠願支持黃珊珊換副院長位置　蔡其昌氣炸：請公布民進黨派誰遊說

▲民進黨立委蔡其昌、林楚茵。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院正副院長選舉昨（1日）落幕，國民黨籍立委韓國瑜、江啟臣當選，民眾黨事後指控，有民進黨人士聯繫黨主席柯文哲，表達願意支持立委黃珊珊參選院長，爭取民眾黨在副院長選舉支持立委蔡其昌。蔡其昌直言，請民眾黨直接告訴大家，民進黨派誰去遊說投給我？「就算把票投給我，我也會辭掉副院長，我怎麼可能擔任韓國瑜副手。」

民眾黨在官方臉書指稱，民進黨人士透過管道聯繫柯文哲，表達願意支持黃珊珊參選院長，爭取民眾黨在副院長選舉支持蔡其昌。對此說法，民進黨發言人吳崢指出，這並非實情，民眾黨話只說一半。

吳錚指出，1月31日晚上7點多，柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選，結果，民眾黨團並不接受柯文哲的意見，而民進黨團也不願意陣前換將，改支持黃珊珊。

吳崢強調，民進黨團只能接受院長支持立法院前院長游錫堃，副院長可以讓民眾黨推薦，這是民進黨團的底線，因此並未答應柯文哲的提議，這才是事情全貌。

對於相關爆料，當事人蔡其昌也氣炸表示，請民眾黨直接告訴大家，「民進黨派誰去遊說投給我？退一萬步，就算把票投給我，我也會辭掉副院長，我怎麼可能擔任韓國瑜的副手。」