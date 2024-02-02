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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：若灌票給陳昭姿都不投的黃珊珊　「民進黨就下課了」

▲立法院新任立委報到，民進黨總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院1日進行正副院長選舉，最終國民黨組合韓國瑜、江啟臣成功當選，而在院長第一輪投票中發生民眾黨立委陳昭姿廢票插曲，導致民眾黨黃珊珊僅拿7票。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，假如民進黨白痴式的灌票給連陳昭姿都不投的黃珊珊，全黨就滅頂了，自己當然看穿柯文哲和黃國昌合演騙局，守住民進黨底線，堅持原則，以免被騙。

對於立法院長選戰過程，柯建銘直言，自1月15日黃國昌、柯文哲合演世紀大騙局，聲炫十足，攪動社會，創造大聲量、戲劇性高張力，一看就知必有詐，自己當然看穿也說穿，守住民進黨底線，堅持原則，以免被騙。

柯建銘表示，假如民進黨白痴式的灌票給連陳昭姿委員都不投的黃珊珊委員，全黨就滅頂了，下課了，「政治無他，守住原則，堅持立場，逆境乃從容，不可糊塗，糊塗不得！」

柯建銘預期，第十一屆立院正式拉開朝野攻防序幕，英雄好漢、牛鬼蛇神各顯神通，爾虞我詐、精彩可期，大話、空話、詐術，絕不是勝利武器，今天是國民黨最志得意滿、不可一世的一天，可理解，悶久了，但不應是馬戲團般的演出，事盛須謹慎。

對於未來國會，柯建銘強調，民進黨會更團結、承擔，「負起執政的責任及人民的期待！大家加油！」

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民進黨開鍘50人！郭正亮、林裕紘在名單中

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