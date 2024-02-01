領當選證書突遭台下嗆「恭喜草包院長！」韓國瑜反應曝光

▲立法院長第二輪投票，國民黨韓國瑜以54票比51票擊敗游錫堃，當選新一屆的立法院長。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

新一屆立法院龍頭之爭揭曉，國民黨推出的韓國瑜在民眾黨立委退出第二輪投票後，以些微票數贏得立法院長寶座。不過，正當韓國瑜上台準備領取當選證書時，議場內突然有人高喊「恭喜草包院長」，場面一度尷尬。

立法院今（1日）進行正副院長選舉，國民黨團票票入匭，韓國瑜確定拿到54票，當選新一屆的立法院長。不過，主席柯建銘在宣布投票結果時，現場卻出現不少插曲，先是韓國瑜在確定當選後步出議場受訪，遲遲未回來，讓柯建銘聲聲呼喚，「請韓國瑜院長進來，要不要領當選證書？回家了嗎？趕快叫他回來，請韓院長趕快進來，不要了嗎？那要用寄的。」

▲柯建銘宣布投票結果時，場內突有人高喊「恭喜草包院長」。（圖／翻攝自立法院國會頻道）

韓國瑜回到議場後，先是跟柯建銘簡單致意，並由柯建銘繼續宣讀投票結果，不料此時議場內又有不明人士高喊「恭喜草包院長」打斷宣讀過程，遭藍委喝止「閉嘴啦！」柯建銘也舉手示意制止，而韓國瑜則站在一旁露出微笑，看似並未受到太大影響。

根據《FTNN新聞網》報導，諷刺韓國瑜的並非議場內立委，而是看台上一名持「國會現世報」採訪證進場的男子，隨後也被立院駐衛警與現場媒體關切。