柯建銘坦言選舉結果「預期如此」　曝與黃國昌互動是「改善的開始」

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委游錫堃今（1日）競選立法院長連任失利，立刻宣布辭去立委職位，對於選舉結果，民進黨立院黨團總召柯建銘坦言，本來就預期如此，票數差這麼多，過程中還是要堅守立場，但第一時間聽到游院長請辭心中難免感傷，也尊重他的做法。至於跟民眾黨團總召黃國昌互動如何？柯建銘表示，都有握手打招呼，不會像以前那樣，這是改善的開始。

立院新一屆正副院長出爐，媒體追問結果是否跟預期一致？柯建銘受訪時指出，本來就預期如此，票數差這麼多，過程中要強調堅守立場，未來的競爭會非常激烈、難免天天甲動，這都是正常的議事攻防，大家各憑本事。

至於游錫堃請辭，柯建銘表示，第一時間聽到游錫堃請辭，心中難免感傷，也尊重他的做法。也有媒體追問，跟黃國昌互動如何？柯建銘表示，還好啦！都有握手打招呼，不會像以前那樣，這是改善的開始。

至於今天有感受到傅崐萁的戰斧飛彈嗎？柯建銘指出，他講話都沒有參考價值、聽聽就好。媒體追問如何看待民眾黨出怪招？柯表示，這很明顯，他們內部矛盾，陳昭姿根本蓋不下那一票所以跑票，這很清楚，廢票就是廢票別再推卸責任，自己秉公處理，這不是廢票什麼才是？