評立法院長選舉「藍亮票、綠堅持」　黃暐瀚：唯一掉漆是民眾黨

▲國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選新一任正副立法院長。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院今（1）日舉行正副立法院長選舉，結果出爐是由國民黨「韓江配」當選。媒體人黃暐瀚就在臉書分析，藍綠都照計畫投票、一票不跑，「唯一掉漆的是民眾黨，居然連8票都開不出來。」他也認為，比起民眾黨的「不確定性」，藍綠反而在這次的院長選舉中，展現了穩定性。

黃暐瀚直言，選前民眾黨既然敢公開「面試」國民黨立委韓國瑜、民進黨立委游錫堃，還提出四大改革作為條件，「當韓游兩人都說支持四大改革之後，民眾黨卻說『我們投黃珊珊』，是什麼道理？」他認為，民眾黨不該開條件面試立法院長，卻說話不算話；不該投錯院長選票，投成廢票；不該「放棄二輪投票，甚至投廢票都可以，不然是放棄民眾的託付。

「比起民眾黨的不確定性，藍綠反而在這次的院長選舉中，展現了穩定性。」黃暐瀚指出，藍綠都照計畫投票（藍54票、綠51票），四輪照票投出，一票不跑，事實證明，藍營的「亮票策略」生效，韓國瑜、江啟臣當選正副院長；綠營堅持不懈，明知會輸，但並未跑票投給民眾黨立委黃珊珊，四輪投票通通開出51票，一票不少，「唯一掉漆的是民眾黨，居然連8票都開不出來。」

黃暐瀚也提到，昨天之前，民眾黨主席柯文哲信誓旦旦的說「跑票就開除」，民眾黨團總召黃國昌說「若連票都投不好，顯然不具有足夠的能力，行使立委的職權」，他不禁諷刺，「所以，民眾黨不分區第九名的劉書彬，該準備了嗎？」