快訊／韓國瑜當選立法院長首PO文　「莫忘世上苦人多」曝角逐原因

▲韓國瑜當選立法院長後首次在臉書發文，「台灣人民值得擁有廉潔透明的行政部門」。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

新科立法院長韓國瑜1日在臉書表示，他從沒忘記4年前有多少人將希望寄託在他身上，也記得自己曾說過「莫忘世上苦人多」，未來他會務求議事中立、捍衛國會尊嚴、包容不同民意、尊重少數意見，並和副院長江啟臣一起努力，健全強力、全民、責任及永續的新國會。

至於為何投入立院龍頭之戰？韓國瑜表示，台灣人值得擁有廉潔透明的行政部門、強力監督的立法部門，與捨己愛民的政治公僕，「這才是我這次出來最重要的原因。」

韓國瑜臉書全文如下：

任重道遠

感謝同仁們的付託！



國瑜有幸，曾經被壅塞十數條街道、滂沱大雨也趕不走的人海簇擁。

我從沒忘記過四年前站在我面前，那波瀾壯闊寄託了多少人的希望！



我曾說：「莫忘世上苦人多。」

苦民所苦，疾民所疾，應是政治人物信奉的唯一真理。



台灣人民值得擁有廉潔透明的行政部門、強力監督的立法部門，與捨己愛民的政治公僕。這才是我這次出來最重要的原因。



務求自己做到議事的中立、捍衛國會尊嚴、調和包容各種不同的民意、尊重少數意見。



國瑜、啟臣會和大家一起努力，健全再造成為強力的、全民的、責任的、永續的新國會。