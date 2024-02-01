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12米龍宮演繹山海經傳說　新北燈會2／16大都會公園登場

▲新北燈會2／16大都會公園登場。（圖／新北市民政局提供）

▲新北燈會2月16日大都會公園登場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024新北燈會將於2月16日至3月3日在新北大都會公園熊猴森樂園旁盛大舉辦，今年以「龍騰新北 福曜雲霄」為主題，規劃「九大主題燈區」、「五大特色活動」，打造12米龍宮主燈演繹山海經傳說，並邀請到西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira太陽能再生能源燈藝裝置參展，也首度與好想兔IP聯名、融入AR科技，及重磅卡司韓流天王畢書盡、有趣美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等，讓大家都有不同驚喜。

新北市政府秘書長邱敬斌於1日記者會表示，新北燈會每年吸引逾百萬人次參觀，頗受好評。今年主燈「龍騰新北」結合傳統花燈與金屬藝術，打造12米巨型龍宮，青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等奇珍神獸，搭配聲光變換，演繹山海經傳說，帶來多重視覺饗宴，並特別邀請到西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira陳展太陽能燈藝裝置，讓大家看見燈藝裝置結合環境永續的美學，歡迎大家前來賞燈同樂。

▲新北燈會2／16大都會公園登場。（圖／新北市民政局提供）

九大燈區美拍拍不完　泰式、日式異國風情區一秒偽出國

民政局長林耀長表示，今年燈會於2月16日晚上7時點燈，九大燈區除主燈每半小時展演3分鐘，還有宗教祈福、AR虛擬科技、泰國風情、新北山海、藝術互動、彩繪燈籠、泰迪熊、侏儸紀等燈區，周邊也有光環境讓大家拍到手軟。其中，以泰國風情為主題的燈區，打造水燈祈福、大象鼻子那麼長及叢林樂園、熱帶風情等燈組與泰國拍照濾鏡；以及以日式風格打造的近1000顆彩繪燈籠牆廊道與祈福燈塔，充滿濃濃異國風情，讓人一秒偽出國。

賞燈玩互動遊戲享歡樂　豐富展演週週有驚喜

這次燈會不只好看也好玩，在宗教祈福燈區與AR虛擬科技燈區完成遊戲挑戰，就可分別獲得限量神明加持過的宗教文創品、美食區抵用券10元；在大小朋友最喜歡的氣膜侏儸紀公園燈區，觀眾更可透過互動設備與每隻恐龍合奏出美妙樂曲、在藝術燈區連續擊打鼓面，銀河精靈也會破殼而出，與觀眾一起舞動，碰撞出現代藝術與傳統工藝的全新火花。

▲新北燈會2／16大都會公園登場。（圖／新北市民政局提供）

為期17天的新北燈會，每週也將開箱驚喜人偶見面會，有好想兔、MOMO親子唱跳等，還有人氣偶像畢書盡、新生代饒舌團體 SOLARISM等接力開唱，以及國際級藝文表演歐陽慧珍舞蹈團、身聲劇場、鐵四帝文化藝術家將街舞等精彩演出，並規劃近百攤市集，包含文創、特色美食及胖卡，及在地品牌「手信坊」、原民局、客家局文創展示貨櫃，與捷運局、交通局的裝置藝術，陪大家歡慶元宵。

12萬份新北小提燈「鴻運龍來」祝市民好運攏來　2月16日起陸續發放

記者會上新北小提燈「鴻運龍來」(好運攏來)也首次亮相，造型為神龍頭燈結合小朋友最喜歡的翼手龍及霸王龍，可以頭戴、穿戴、提拿及擺飾等多種玩法，只要輕輕搖動，立即游動起來，還可以獨立成為個別小燈，象徵「鴻孕當頭」、「好孕(運)連連」。

▲新北燈會2／16大都會公園登場。（圖／新北市民政局提供）

特別版財神造型的「龍泰大吉」（攏賺大錢）小提燈，手捧元寶（財到）、頭頂銅錢（頭頂有錢），拉動元寶時龍翅會跟著拍動（翅蝠賜福），龍頭並可前後搖擺，應允心想事成。特別的是，「龍泰大吉」小提燈還是一個存錢筒，可以聚財納福，龍的尾巴高昂，意謂後勢看翹，與普通版小提燈皆延續以現有手機、手電筒等各式燈具做為光源，兼顧環保及傳統。

民政局表示，鴻運龍來新北小提燈將於2月16日於新北燈會現場首發3000份，各區公所也將於2月23日、24日以多點、多時段方式陸續發放，總計發放12萬份；特別版「龍泰大吉」小提燈則於臉書活動抽獎，即日起至2月9日止在「新北民政保平安」粉專活動貼文按讚留言即可參加抽獎，限量100份；2月16日燈會開幕直播按讚留言再抽200份。

民眾可至民政局網站查詢「2024新北燈會」相關資訊及小提燈發放資訊，或下載各款小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，闔家手作共享親子時光。網址：https://www.ca.ntpc.gov.tw/

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