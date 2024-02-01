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新北冬季限定美味黑毛魚　清蒸煮湯保留原始鮮甜海味

▲新北冬季限定美味黑毛魚。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北冬季限定美味「黑毛魚」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

東北角受東北季風影響，海浪不斷拍打著礁岩，礁岩石上的海藻被沖入海中，愛吃藻類的瓜子鱲（俗稱黑毛）就會靠近礁岩海域覓食這些美味的藻類。東北角的漁民近期都開著漁船在東北角沿岸附近的釣點爭相搶釣這些肥美的黑毛魚！新北市漁業處建議不要錯過這樣美味的機會，前往東北角的餐廳品嚐這些當季的黑毛料理。

漁業處表示，瓜子鱲、黃帶瓜子鱲和小鱗瓜子鱲都是俗稱的黑毛，身體呈長橢圓形，體表灰褐色或暗褐色，喜棲息岩礁區，屬於雜食性，冬季以藻類為主食，也可以用南極蝦釣獲。東北角的漁民們駕船在東北角近海靠近礁岩的海域，以南極蝦做餌，以船磯釣方式釣獲，冬季是限定的魚類。

▲新北冬季限定美味黑毛魚。（圖／新北市漁業處提供）

▲簡單烹飪清蒸黑毛魚鮮味十足。

澳底漁港大鼻哥號漁船船長蔡家源說，冬天釣黑毛很刺激，頂著刺骨的寒風和激浪與黑毛搏鬥，當一尾一尾的黑毛被釣起時，辛苦後的喜悅寫在臉上，是當季東北角冬季船釣黑毛的最典型的寫照。

福隆漁港旁富士海鮮餐廳廚師吳介甫表示，黑毛這道美食冬季才會出現在東北角漁港附近的海產店菜單上，為了保留黑毛體內獨特的海藻風味，廚師會選擇用清蒸的方式來烹調，將處理好的黑毛放在盤中，並在魚上鋪上薑絲和蔥段，加入所需的其他調料，然後放入蒸鍋中，蒸大約15分鐘可以烹製出一道既保留黑毛魚原始風味，又富含香氣的美味佳肴。無論是做成薑絲魚湯或是清蒸魚，這種海味特別適合在冬季品嚐。

▲新北冬季限定美味黑毛魚。（圖／新北市漁業處提供）

▲辛苦奮鬥後釣獲的大黑毛。

新北市漁業處長簡明雄表示，東北角海域漁業資源豐富且多樣，有許多新鮮美味的當季漁產在這裡都可被釣獲，推薦大家到貢寮區漁會官網或FB下載「鮑吃鮑遊輕旅地圖」，跟著地圖指引前往貢寮來趟好吃好玩東北角之旅，2月29日前民眾前往貢寮區黑白毛海鮮、海洋牧場、富士海鮮、卯澳海洋驛站和奇園自然料理等5間餐廳，消費貢寮鮑餐點滿1500元即可享有百元折扣優惠（限量550組），也一併品嚐當季最美味的黑毛魚！

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