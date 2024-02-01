即日開跑！春節夜市用「悠遊付」消費　最高可享20%回饋

▲2/1至2/18用悠遊付於台北、台中、花蓮等共11個熱門夜市消費，回饋最高可達20%。（圖／悠遊卡公司提供）



記者詹宜庭／台北報導

農曆新年將至，年貨採購與夜市逛街美食成為眾人的快樂活動。悠遊卡公司表示，今日起至2月18日，只要到台北、台中、花蓮等11個熱門夜市，使用悠遊付消費，將有各種回饋方案，最高可達20%。

農曆春節即將到來，悠遊卡公司今日表示，在台北市寧夏、南機場、公館、饒河、臨江、艋舺、梧州街、廣州街、華西街等9大夜市，以及台中逢甲夜市和花蓮東大門夜市消費，悠遊付筆筆享7%回饋，每戶回饋上限100元，活動總回饋金額上限15萬元，送完為止。

悠遊卡公司說明，活動期間在各大夜市累積消費滿150元，將贈送15元現金回饋券1張，等同10%回饋，該回饋券可於券上指定的活動店家使用，消費滿50元即可使用一張回饋券，每戶限回饋3張，單筆不累贈，限量2千張。

不僅如此，悠遊卡公司指出，只要到消費滿150元的夜市走春，除了享有筆筆7%回饋，還可加上「全通路筆筆最高回饋3%」活動，以及15元現金回饋券換算約10%回饋，三者回饋疊加起來，最高可達20%回饋。春節夜市逛街，一邊品嚐美食一邊購物，使用悠遊付支付，只需手機一手搞定，實現無現生活。